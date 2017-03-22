Galatasaray, Olimpiyat Stadı'na taşınıyor
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki saha zemininin bozuk olması nedeniyle antrenmanlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, milli maç arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahanın bakıma alınmasını kararlaştırırken, Sarı-kırmızılı takımın bu süreçte antrenmanlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştireceği açıklandı.
Bu arada Galatasaray, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık artırıcı koşu yapıldı. Ardından ilk olarak dar alanda, daha sonra da geniş alanda topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise, iki ceza sahası arasında yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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