 Galatasaray, Olimpiyat Stadı'na taşınıyor – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    , Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

    Galatasaray, Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

    'ndeki saha zemininin bozuk olması nedeniyle antrenmanlarını 'nda yapacak.

    Sarı-kırmızılı yönetim, milli maç arasında 'ndeki sahanın bakıma alınmasını kararlaştırırken, Sarı-kırmızılı takımın bu süreçte antrenmanlarını 'nda gerçekleştireceği açıklandı.

    Bu arada , Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık artırıcı koşu yapıldı. Ardından ilk olarak dar alanda, daha sonra da geniş alanda topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise, iki ceza sahası arasında yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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