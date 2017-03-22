Eren Derdiyok'tan iyi haber

Milliyet Yılın Sporcuları ödül töreni öncesi açıklamalarda bulunan Derdiyok, "Burada bulunmak güzel bir duygu. Herkes bir araya geliyor. Tören olarak çok güzel bir şey yapılıyor burada. Milli takım arası benim adıma çok iyi geldi. Çalışmalara ve koşulara başladım. Bu şekilde devam ederse en geç gelecek hafta takıma dahil olacağım" diye konuştu.



Takımın Florya'daki zemin çalışmaları nedeniyle Olimpiyat Stadyumu'nda antrenmanlara çıkması ile ilgili olarak yıldız oyuncu şunları söyledi:



"Biz futbolcular ne kadar güzel bir zemin olursa o kadar rahat hareket ediyoruz. Şu anda zemin sıkıntımız var. O yüzden Olimpiyat Stadı'nda antrenman yapıldı. Önlemler alındı sahamızın düzelmesi için. Gidişata bakacağız."



Hedeflerinin kalan 9 maçta maksimum puan toplamak olduğunu söyleyen Eren, "Ciddi şekilde puan kaybı yaşadık. Bu bir gerçek, ama halen bir ihtimal var, puan durumu belli. Beşiktaş maçından sonra da söyledim, mücadele edeceğiz. Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza eminim" ifadesini kullandı.



Hırvat teknik adam Tudor hakkında da değerlendirmede bulunan Eren Derdiyok, "Hocamız çok hırslı bir insan. İdman tarzı farklı. O yüzden bir etkisini görüyoruz. Riekerink'in idman tarzını eleştirmek doğru olmaz. Onun da kendisine göre bir felsefesi var. Bu hocayla birlikte iyi yoldayız, herkes fit duruma geliyor. Gelecek 9 maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.