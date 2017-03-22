Galatasaray'da 2004-2006 ve 2011-2013 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adnan Öztürk, sarı-kırmızılıların içinde bulunduğu mali kriz ve yönetimde yaşanan ayrılıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

''Galatasaray böyle yaşamaya devam ederse, 10 tane daha Riva satsanız bir şey olmaz. Bu yüzden Riva'dan gelen para bir şey ifade etmiyor. Başkan müjde olarak yeni salon dedi ama ben başımıza çıktı diyeceğim. Bu salon için 100 milyon dolar gerekiyor. Sponsoru nasıl bulacağız. Formaya zor bulduk.

Stadın üst hakkını 6 sene sonra aldık. Dursun Özbek'i tebrik ederim. Ankara ile uğraşmak zordur. Dursun Özbek iyi niyetli ama dağıldı. Dağılması da normal, çünkü yol haritası yok.

Dursun Bey, Cüneyt Tanman'a emanet etmişti futbol şubesini. O gittikten sonra olayların böyle olacağı belliydi.1 saat bile oynayamacak adamları 100 milyon TL'ye alırsan bu iş olmaz. Ben isimleri tribünde duyarken kötü oluyorum. Sneijder, Riekerink'in getirilmesine ön ayak oldu. Florya'da takım ruhunu duman etmişsiniz. Koskoca kulübü bazı futbolculara emanet etmişsiniz. Futbolcu futbolculuğunu bilecek.''



'UEFA TÖLERANS TANIYABİLİR'

''Galatasaray'ın yıllık 200 milyon TL geliri var. Şampiyonlar Ligi'ne gidersen bu gelir 250 milyon TL olur. Bunu kullanmayı bilmek gerekir. Biraz borç ödememiz lazım. Bütçeyi dengelemek lazım. Açıkçası şuan ki mali şartlarda Galatasaray'a verilen 1+1 yıllık cezanın +1'ni UEFA'nın uygulaması gerekir. Ancak Dursun Özbek, UEFA'yla gerekli görüşmeleri yapıyor. UEFA da böyle zor bir durumda olan takıma tölerans tanıyabilir.''



'ÜNAL AYSAL GERİ DÖNMEK İSTİYOR OLABİLİR'

''Ben görevden ayrıldığımdan bu yana Ünal Aysal'la hiç görüşmedim. Ancak açıklamalarından geri dönme niyeti olabileceğini çıkarıyorum. Faruk Süren ve İnan Kıraç'ın başkanlık için çıkan söylentileri ben de duydum. Genel kurul öncesi böyle şeyler çıkar. Onlar Galatasaray Adası'nda yemek yerken, ben ofisimde simit yiyordum.''



'2018'DE SEÇİM OLACAKTIR'

''Cumartesi günü seçim kararı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü, bürokrasi ile çok detaylı anlaşmalar yapıldı. Onun riskini almaz. 2018 yılında seçim olacaktır. Ben de adaylığı düşünebilirim. Göreceğiz.''