 Duarte’den Nakoulma itirafı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Duarte’den Nakoulma itirafı

    Duarte’den Nakoulma itirafı
    Türkiye'de Mersin İY ve Kayserispor'da forma giyen Prejuce Nakoulma'nın 'a transferi son anda yatmış. Burkina Faso'nun hocası Paulo Duarte "Nakoulma her zaman çok etkili bir oyuncuydu. G.Saray bir dönem istiyordu ancak transferi son anda olmadı" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:24
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