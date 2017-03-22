Cenk Ergün'den o iddialara yanıt

Ergün, yaptığı açıklamada, Galatasaraylı futbolcuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "İnsanlar oturdukları yerden 'Igor Tudor geldi. Diğer takımlarını çok koşturuyordu. Antrenmanları ağırdır, futbolcular sıkılır.' diye söylüyor. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

Yeni antrenman tarzına alışmakta sıkıntı yaşayan oyuncuların olduğunu aktaran Ergün, "Trabzonspor maçında kadroya giren futbolcuların bir çoğu, büyük fedakarlıklarla, tedavilerle, sakatlıkları yüzde 100 iyileşmemesine rağmen sahaya çıktı. Ellerinden geleni vermeye çalışıyorlar. Temponun arttığı doğru ama takımda bununla ilgili sıkıntı yok. Adaptasyonda fiziksel olarak sıkıntı yaşayanlar da bunları aşmaya çalışıyor. Tudor'un mantığını biliyorduk. Modern futbolun gerektirdiklerinin de farkındayız. Bu geçiş olacak ama oyuncuların memnun olmadığı gerçek değil." ifadelerini kullandı.

- "Trabzonspor karşısında daha iyi oynamamız lazımdı"

Cenk Ergün, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 2-0 yenildikleri Trabzonspor maçında iyi oynamadıklarını ancak verilmeyen iki penaltılarının olduğunu savundu.

Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü, şunları kaydetti:

"Çok çeşitli sebeplerden dolayı ligde fark daraldı. Fazla maç yapan takımlar, kalitesini artıran ekipler nedeniyle herkes birbirinden puan alıyor. Puan kaybettiğiniz hafta rakipler de puan kaybedince herkes kendini büyük şans kaçırmış gibi görüyor. Bu şanslar gelecek. Biz de çok şanslar kaçırdık. Trabzonspor karşısında daha iyi oynamamız lazımdı. Eksiklerimiz ve sorunlarımız vardı. Müsabaka içinde bence iki penaltı pozisyonu vardı. Kötü oynamamıza rağmen mağlup olmayabilirdik ama oturup ağlayacak halimiz yok. Hatalarımızı biliyoruz. Kısa vadede eldeki kadromuz, imkanlar ve fikstürle elimizden gelenin maksimumunu yapmamız lazım. Önümüzdeki mali kongreden sonra gelecek senenin plan ve projelerine start vermemiz gerekiyor."

Süper Lig'deki yerlerini rakiplerinin puan kayıplarının belirleyeceğini vurgulayan Ergün, "Üç haftada her şey değişebiliyor. Yeter ki biz kazanalım. Biz kazanmadıktan sonra ne desek boş. Üzerimize düşeni yapmamız lazım. Biz kazanalım, mutlaka rakiplerimizin puan kaybı olacak. Onların kayıpları, bizim de yerimizi belirleyecek." şeklinde görüş belirtti.

- "Bize bildirilmiş bir tehlike yok"

Cenk Ergün, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyen sarı-kırmızılı takımın gelecek yılki durumuyla ilgili kendilerine olumsuz bir bildirimin yapılmadığını dile getirdi.

Kulübün, Florya ve Riva arazilerinden elde edeceği gelirle bir planlama yaptığını aktaran Ergün, "Bu planlamanın, kısa ve orta vadede kulübü tekrar kendi nakit akışı içinde döndürebileceğini umuyoruz. Bundan sonra görev de bu gelir çerçevesi içinde kulübü başarıdan taviz vermeden idare edebilmek. Böyle yaparsak tekrar bu finansal sorunlara dönmeyiz." açıklamasında bulundu.

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini kaydeden Cenk Ergün, "Bize bildirilmiş bir tehlike yok. Yakın zamanda başkanımız UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Şu anda UEFA'nın bizden istediği yeterlilikleri gerçekleştirmek için hareket ediyoruz. Planımız, ligi en üst yerde bitirmek. Yeniden Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yakın zamanda Avrupa şampiyonası düzenleyebileceğine değinen Ergün, "Türk futbolunun çok büyük bir gücü var. Umarım kısa vadede Avrupa şampiyonasını ülkemizde düzenleriz." diyerek sözlerini tamamladı.