 Aslan TT yapacak – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Aslan TT yapacak

    Aslan TT yapacak

    Cimbom önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için harekat başlattı. Stopere , hücum hattına ise Tunay düşünülüyor. İki ismin kontratları sezon sonu bitiyor.

    Sarı-kırmızılılar kötü devam eden sezonun ardından bir kez daha transfere sarıldı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği iki ismin Kasımpaşalı Titi ve Tunay Torun olduğu ortaya çıktı. Gelecek yıl için geniş bir kadro kurmak isteyen Cimbom'u bu transferlerde cezbeden iyi futbolculukları kadar kontratlarında son sezonlarına girmiş olmaları. Stoperde oynayan , 29 yaşında ve 1.88 boyunda. Havadan bu sezon kolay geçilen Aslan'ın dertlerine ilaç olabilecek yetenekte. Tunay Torun ise 26 yaşında. Forvet arkasında görev alan başarılı oyuncu ayaklarına hakim, kolay adam eksiltebiliyor ve arka direğe gizli koşularıyla sürpriz goller buluyor.

    HOCA AKLINA KAZIMIŞ
    Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için teknik direktör İgor Tudor'la kafa kafaya verdi. Scout ekibinin yönetime sunduğu Titi ve Tunay Torun isimleri Hırvat çalıştırıcıya da iletildi. 38 yaşındaki teknik direktör, sezonun ilk yarısında Karabük'ün başındayken 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa mücadelesinde iki ismin de aklına kazındığını yöneticilere söyledi. Tudor'un "Bu iki ismi takip ettim. Titi de Tunay da çok kaliteli futbolcular. Kadro derinliği için de faydalı isimler. Transferlerini gerçekleştirirsek önemli bir hamle yapmış oluruz." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetim kısa süre içinde Titi ve Tunay'a resmi teklifi götürecek.

    EREN VE DONK'U TRANSFER ETMİŞTİ
    yakın dönemde 'dan 2 ismi kadrosuna katmıştı. Geçen sezon devre arası Ryan Donk 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Bu sezon başı da Cimbom, Eren Derdiyok için Kasımpaşa'ya 4 milyon euro ödemişti.

    TİTİ 1 MAÇ KAÇIRDI
    Cimbom'un kanca attığı isimlerden olan Titi tam bir istikrar abidesi. Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 1 maçta oynamadı. Ligdeki diğer 24 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Solak olması da Tudor'un ilgisini çekiyor.


    ÖZEL HABER / SAVAŞ ÇORLU
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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