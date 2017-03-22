Aslan TT yapacak
Cimbom önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için harekat başlattı. Stopere Titi, hücum hattına ise Tunay düşünülüyor. İki ismin kontratları sezon sonu bitiyor.
HOCA AKLINA KAZIMIŞ
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için teknik direktör İgor Tudor'la kafa kafaya verdi. Scout ekibinin yönetime sunduğu Titi ve Tunay Torun isimleri Hırvat çalıştırıcıya da iletildi. 38 yaşındaki teknik direktör, sezonun ilk yarısında Karabük'ün başındayken 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa mücadelesinde iki ismin de aklına kazındığını yöneticilere söyledi. Tudor'un "Bu iki ismi takip ettim. Titi de Tunay da çok kaliteli futbolcular. Kadro derinliği için de faydalı isimler. Transferlerini gerçekleştirirsek önemli bir hamle yapmış oluruz." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetim kısa süre içinde Titi ve Tunay'a resmi teklifi götürecek.
EREN VE DONK'U TRANSFER ETMİŞTİ
Galatasaray yakın dönemde Kasımpaşa'dan 2 ismi kadrosuna katmıştı. Geçen sezon devre arası Ryan Donk 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Bu sezon başı da Cimbom, Eren Derdiyok için Kasımpaşa'ya 4 milyon euro ödemişti.
TİTİ 1 MAÇ KAÇIRDI
Cimbom'un kanca attığı isimlerden olan Titi tam bir istikrar abidesi. Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 1 maçta oynamadı. Ligdeki diğer 24 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Solak olması da Tudor'un ilgisini çekiyor.
ÖZEL HABER / SAVAŞ ÇORLU
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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