Arena artık G.Saray’ın
Başbakan Binali Yıldırım, dünkü görüşmede gerekli izinleri imzaladı.
GELİRİ ARTACAK
Türk Telekom Arena'nın tek sahibi olan Galatasaray bundan böyle statla ilgili kullanım ve değişiklik kararlarını istediği gibi yapacak. Stadın dış yüzeyinde değişiklik yapabilecek ve reklam için kullanım alanları açabilecek. Böylece kulübün stat gelirleri daha da artacak.
İLGİNÇ TESADÜF
Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Başkan Dursun Özbek, cumartesi günü kulüpteki en zor sınavlarından birisini verecek. Kongre üyeleri önünde ter dökecek olan Özbek aynı gün 68. doğum gününü de kutlayacak. İbra olması halinde en büyük hediyeye de kavuşacak.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
Arena artık G.Saray’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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