 Arena artık G.Saray’ın – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Arena artık G.Saray’ın

    Arena artık G.Saray’ın

    Başbakan , dünkü görüşmede gerekli izinleri imzaladı.

    stadına 6 yıl sonra resmi olarak kavuştu. Türk Telekom Arena Stadı'nın üst kullanım hakkı artık resmi olarak sarı-kırmızılı kulübün oldu. Dün Başkan 'i kabul eden Başbakan , Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkının devri için gerekli son imzayı attı. Böylece Galatasaray'ın 2011 yılından beri kullandığı ancak üst kullanım hakkını bir türlü elde edemediği stadın devri sağlamış oldu. Ayrıca stadın yanına yapılacak kapalı basketbol salonu için de gerekli tüm izinlerin verildiği ifade edildi. Cumartesi günü yapılacak Mali Kongre öncesinde elini güçlendiren Başkan Dursun Özbek'in bu iki gelişmeyle birlikte Kemerburgaz'daki yeni tesislerinin arazisiyle ilgili müjde vermesi bekleniyor.

    GELİRİ ARTACAK
    Türk Telekom Arena'nın tek sahibi olan Galatasaray bundan böyle statla ilgili kullanım ve değişiklik kararlarını istediği gibi yapacak. Stadın dış yüzeyinde değişiklik yapabilecek ve reklam için kullanım alanları açabilecek. Böylece kulübün stat gelirleri daha da artacak.

    İLGİNÇ TESADÜF
    Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Başkan Dursun Özbek, cumartesi günü kulüpteki en zor sınavlarından birisini verecek. Kongre üyeleri önünde ter dökecek olan Özbek aynı gün 68. doğum gününü de kutlayacak. İbra olması halinde en büyük hediyeye de kavuşacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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