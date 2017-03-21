 Yönetici modeli rafa kalktı – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yönetici modeli rafa kalktı

    Yönetici modeli rafa kalktı

    G.Saray'da Levent Nazifoğlu'nun istifa etmesinin ardından yeni süreç başladı.

    Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Florya'da artık 'yönetici' modelini rafa kaldırdı. Nazifoğlu'nun istifası üzerine Florya'ya herhangi bir yönetici atanmayacak. Florya'da futboldan sorumlu olan tekisim Cenk Ergün olacak.

    ERGÜN KATILACAK
    Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda edeceği organizasyona yönetimini de davet etti. Yarın Dortmund'da Westfalen Stadı'ndaki dev karşılaşmada Almanya-İngiltere arasında oynanacak olan hazırlık maçında Podolski 129 kez giydiği milli takım formasına veda edecek. Galatasaray Kulübünü, Futbol Direktörü Cenk Ergün temsil edecek.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yönetici modeli rafa kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.