Yönetici modeli rafa kalktı
G.Saray'da Levent Nazifoğlu'nun istifa etmesinin ardından yeni süreç başladı.
ERGÜN KATILACAK
Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda edeceği organizasyona Galatasaray yönetimini de davet etti. Yarın Dortmund'da Westfalen Stadı'ndaki dev karşılaşmada Almanya-İngiltere arasında oynanacak olan hazırlık maçında Podolski 129 kez giydiği milli takım formasına veda edecek. Galatasaray Kulübünü, Futbol Direktörü Cenk Ergün temsil edecek.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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