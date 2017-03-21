 Tudor revizyon düğmesine bastı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Tudor revizyon düğmesine bastı

    Tudor revizyon düğmesine bastı

    Hırvat hoca, Aslan'da operasyona hazırlanıyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan ve ayrıntılı bir raporla yönetimin kapısını çalacak olan Hırvat teknik adam; Sabri, Cavanda, Linnes, Balta ve Ciğerci’yi düşünmüyor.

    Riekerink'in görevden alınması sonrasında sancılı bir şekilde 'ın başına geçen Igor Tudor, 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Son Trabzonspor yenilgisiyle zirvenin 9 puan gerisine düşen Tudor, hem sezon ortasında gelmesinin hem de kendi kurmadığı bir kadronun başında olmasının sıkıntılarını yaşıyor. Hırvat çalıştırıcı, antrenmanlarda yüksek tempoya futbolcuların dayanamaması, saha içerisinde de istediği organizasyonları gerçekleştirememesi nedeniyle Aslan'da geleceğin takımı için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetimle görüşme yapan 38 yaşındaki genç teknik adam, bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaya çalışacaklarını aktarıp, gelecek yıl bambaşka bir Galatasaray izlettirme sözünü verdi.

    FUTBOLCULARIN 9 FİNALİ
    Yönetimden de olumlu bir geri dönüş alan Tudor, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Geleceğin takımını kurmak için birçok oyuncuyu gönderecek olan Galatasaray teknik direktörü, transfer etmeyi düşündüğü isimleri de belirlemeye başladı. Tudor, kalan final gibi 9 karşılaşmada futbolcularını gözlemleyip, sezon sonuna doğru ayrıntılı bir raporla yönetimin kapısını çalacak. Gençlik operasyonu ve geleceğin takımını kurma doğrultusunda; Sabri, Cavanda, Linnes, Hakan Balta ve Tolga Ciğerci'nin durumunun sallantıdaki isimler olarak öne çıktığı öğrenildi. Yönetimin de bu isimlerin gönderilmesi noktasında İgor Tudor'la görüş birliğine vardığı bildirildi.

    BAŞKAN ÖZBEK'LE KRİTİK ZİRVE
    Tudor, Trabzon yenilgisi sonrası Başkan Dursun Özbek ve yönetimden görüşme talep etti. Sportif Direktör Cenk Ergün ve Sportif AŞ yöneticisi Mehmet Özbek'le de görüşmek isteyen Tudor'un bu zirvede takımın içinde bulunduğu sorunları görüşüp revizyonun zamanlamasına karar verileceği belirtildi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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