Tudor revizyon düğmesine bastı
Hırvat hoca, Aslan'da operasyona hazırlanıyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan ve ayrıntılı bir raporla yönetimin kapısını çalacak olan Hırvat teknik adam; Sabri, Cavanda, Linnes, Balta ve Ciğerci’yi düşünmüyor.
FUTBOLCULARIN 9 FİNALİ
Yönetimden de olumlu bir geri dönüş alan Tudor, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Geleceğin takımını kurmak için birçok oyuncuyu gönderecek olan Galatasaray teknik direktörü, transfer etmeyi düşündüğü isimleri de belirlemeye başladı. Tudor, kalan final gibi 9 karşılaşmada futbolcularını gözlemleyip, sezon sonuna doğru ayrıntılı bir raporla yönetimin kapısını çalacak. Gençlik operasyonu ve geleceğin takımını kurma doğrultusunda; Sabri, Cavanda, Linnes, Hakan Balta ve Tolga Ciğerci'nin durumunun sallantıdaki isimler olarak öne çıktığı öğrenildi. Yönetimin de bu isimlerin gönderilmesi noktasında İgor Tudor'la görüş birliğine vardığı bildirildi.
BAŞKAN ÖZBEK'LE KRİTİK ZİRVE
Tudor, Trabzon yenilgisi sonrası Başkan Dursun Özbek ve yönetimden görüşme talep etti. Sportif Direktör Cenk Ergün ve Sportif AŞ yöneticisi Mehmet Özbek'le de görüşmek isteyen Tudor'un bu zirvede takımın içinde bulunduğu sorunları görüşüp revizyonun zamanlamasına karar verileceği belirtildi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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