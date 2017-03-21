''Pes etmeyeceğim!''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, istifa çağrılarına yanıt verdi: Tek amacının hizmet olduğunu belirten Başkan Özbek, “Hiçbir zorluk karşısında pes etmek amacında değilim” derken istifasını veren Nazifoğlu’na da göndermede bulundu: "Galatasaray'a hizmet eden kişilerin kan kustuğunda 'kızılcık şerbeti içtim demesi' gerekiyor. Galatasaray olarak zor günler geçiriyoruz. Herkesin desteğini bekliyorum"
KONUŞMAMASI GEREKİRDİ
"Galatasaray'a hizmet eden kişilerin 'kan kusup kızılcık şerbeti içtim demesi' lazım. Galatasaray olarak zor günler geçiriyoruz" diyerek istifasının ardından yönetimi suçlayan açıklamalar yapan Nazifoğlu'na göndermede bulunan Özbek, istifa beklentilerine de kesin yanıt verdi. Galatasaray Başkanı, "Hiçbir zaman hiçbir zorluk karşısında pes etmek amacında değilim. Tek amacım Galatasaray'a hizmet etmektir. Her Galatasaraylının da bize destek vermesini istiyorum" açıklamasını yaptı.
BİLGİ KİRLİĞİ YAŞANIYOR
Geçen hafta UEFA ile yaptığı görüşmenin basına yansıdığı yorumu üzerine Özbek, "UEFA bizim üst kuruluşumuz. Avrupa futbolunu yönetiyor. Devamlı oraya gidip gelmemiz normaldir. Fair Play'de yeni regülasyonlar var. Bir bilgi kirliliğini gidermek istiyorum. UEFA ziyaretinden hiç kimse başka bir şey çıkarmasın. Galatasaray'ın bu konuda en ufak bir sıkıntısı yok. UEFA 'nın kapısından geçince hemen başka konular gündeme geliyor" ifadesini kullandı.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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