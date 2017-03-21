 ''Pes etmeyeceğim!'' – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    ''Pes etmeyeceğim!''

    ''Pes etmeyeceğim!''

    Başkanı , istifa çağrılarına yanıt verdi: Tek amacının hizmet olduğunu belirten Başkan Özbek, “Hiçbir zorluk karşısında pes etmek amacında değilim” derken istifasını veren Nazifoğlu’na da göndermede bulundu: "Galatasaray'a hizmet eden kişilerin kan kustuğunda 'kızılcık şerbeti içtim demesi' gerekiyor. Galatasaray olarak zor günler geçiriyoruz. Herkesin desteğini bekliyorum"

    Başkanı Dursun Özbek, dün Futbol Zirvesi'nde ile yaptıkları görüşmenin yanlış değerlendirildiğini vurgularken, Levent Nazifoğlu'nun istifasını ve yaptığı açıklamaları da değerlendirdi. Sportif AŞ yöneticisi Nazifoğlu'nun istifasını telefonla öğrendiğini kaydeden Özbek, "Bir arkadaşımın vefatı dolayısıyla Ereğli'deydim. İstifasını telefonla haber verdiler. Kendi kararıdır. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

    KONUŞMAMASI GEREKİRDİ
    "Galatasaray'a hizmet eden kişilerin 'kan kusup kızılcık şerbeti içtim demesi' lazım. Galatasaray olarak zor günler geçiriyoruz" diyerek istifasının ardından yönetimi suçlayan açıklamalar yapan Nazifoğlu'na göndermede bulunan Özbek, istifa beklentilerine de kesin yanıt verdi. Galatasaray Başkanı, "Hiçbir zaman hiçbir zorluk karşısında pes etmek amacında değilim. Tek amacım Galatasaray'a hizmet etmektir. Her Galatasaraylının da bize destek vermesini istiyorum" açıklamasını yaptı.

    BİLGİ KİRLİĞİ YAŞANIYOR
    Geçen hafta UEFA ile yaptığı görüşmenin basına yansıdığı yorumu üzerine Özbek, "UEFA bizim üst kuruluşumuz. Avrupa futbolunu yönetiyor. Devamlı oraya gidip gelmemiz normaldir. Fair Play'de yeni regülasyonlar var. Bir bilgi kirliliğini gidermek istiyorum. UEFA ziyaretinden hiç kimse başka bir şey çıkarmasın. Galatasaray'ın bu konuda en ufak bir sıkıntısı yok. UEFA 'nın kapısından geçince hemen başka konular gündeme geliyor" ifadesini kullandı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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