 Özbek 'Sihirbaz'ı istiyor! – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Özbek 'Sihirbaz'ı istiyor!

    Özbek 'Sihirbaz'ı istiyor!

    Başkan Özbek, Nazifoğlu’nun yerine Polat dönemindeki transferlerde ‘sihirbaz’ lakabını alan ’in peşinde.

    'nun görevi bırakması sonrasında Başkan , isim arayışlarına girdi. İlk etapta Abdürrahim Albayrak gündeme geldi. Albayrak'ı kesinlikle istemeyen Özbek'in yardım isteğinde bulunduğu isimse eski başkanlardan Adnan Polat oldu. Özbek, Polat'tan kendisinin döneminde yöneticilik yapan ve Rijkaard, Baros, Kewell ve Elano gibi transferlerde önemli rol oynayıp 'sihirbaz' lakabını alan 'i futbol şube sorumluluğu için ikna etmesini istedi. Özbek daha önce de "abilerim" dediği kişilerden, Alp Yalman'ı Sportif AŞ yöneticiliği için ikna etmelerini istemişti.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek 'Sihirbaz'ı istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.