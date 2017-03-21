Onlardan kurtulsun!
Nazifoğlu'dan olay açıklama: Pasifize edildikten sonra istifasını veren Nazifoğlu yine yıktı geçti: Yönetim kurulunda, bir-iki kişi var ki Galatasaray’ın onlardan kurtulması gerekiyor.
SNEİJDER MUTLU DEĞİL / NAZİFOĞLU'NDAN SATIRBAŞLARI:
-Transferler: Ben kendi uçak, otel paramı bile kendim ödedim. 1 lira geçtiyse boğazımdan, çocuklarımın boğazında kalsın. Transferler ile Mehmet Özbek ilgilendi ancak ona da kefilim.
-Serdar Aziz: Serdar Aziz transferini kendim bitirdiğimi söyledim çünkü Dursun Özbek'i rahatlatmak ve korumak istedim.
-Tudor'un gelişi: Cenk Ergün önerdi bir anda; telefon gelmiş. Bizim de hoşumuza gitti toplantıda...
-Tudor-Sneijder: Tudor'un tarzı Sneijder'e uyan bir tarz değil. Ben Sneijder'in pek mutlu olduğunu düşünmüyorum. Fazla idmandan, getirdiği disiplinden...
-Borç: Şu anda futbolcuların 4 aylık maaşı ödenmedi.
KİM BU RANTÇILAR!
İlk olarak G.Saray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, "Galatasaray'ın malı deniz yemeyen domuz" diyerek herkesi şoka uğratmıştı... Ardından Fatih İşbecer, "Galatasaray fakirleşirken bazıları zenginleşti" sözleri üzerine görevinden ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Bu kez de Leven Nazifoğlu, Beyaz TV'ye "Herkes rant, bir şeyleri götürme peşinde" sözleriyle ateşin üzerine benzin döktü. Camia içinde pek çok isim, "Artık yangın üzerine su atılarak söndürülemeyecek seviyeye gelmiştir" diyerek tepkilerini ortaya koymaya başladı.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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