 Onlardan kurtulsun! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Onlardan kurtulsun!

    Onlardan kurtulsun!

    Nazifoğlu'dan olay açıklama: Pasifize edildikten sonra istifasını veren Nazifoğlu yine yıktı geçti: Yönetim kurulunda, bir-iki kişi var ki ’ın onlardan kurtulması gerekiyor.

    Sportif AŞ yöneticiliğinden istifa eden Levent Nazifoğlu, dün de eteğindeki taşları dökmeye devam etti. NTV Spor canlı yayınına katılan eski yönetici, "Köşeme çekilip, futbolla ilgilenmek istemiyorum. Ben karıştıracağım kadar ortalığı karıştırdım. İnsanlar kendi kararlarını yapsınlar. 1-2 kişi var ki yönetim kurulunda, onlardan Galatasaray'ın kurtulması gerekiyor" dedi. Başkan Dursun Özbek'in kendisi ile ilgili bir açıklama yapmamasının kendisini kırdığını da kaydeden Nazifoğlu, "Dursun Özbek'in dürüstlüğüne kefilim ama kırgınım. Başkanın bir açıklama yapmasını beklerdim. Çok kırgınım. Bir gün benimle ilgili açıklama yapmadı" mesajını gönderdi. İşte her zamanki gibi sözünü esirgemeyen Nazifoğlu'nun diğer ses getirecek açıklamaları:

    SNEİJDER MUTLU DEĞİL / NAZİFOĞLU'NDAN SATIRBAŞLARI:
    -Transferler: Ben kendi uçak, otel paramı bile kendim ödedim. 1 lira geçtiyse boğazımdan, çocuklarımın boğazında kalsın. Transferler ile Mehmet Özbek ilgilendi ancak ona da kefilim.
    -Serdar Aziz: Serdar Aziz transferini kendim bitirdiğimi söyledim çünkü Dursun Özbek'i rahatlatmak ve korumak istedim.
    -Tudor'un gelişi: Cenk Ergün önerdi bir anda; telefon gelmiş. Bizim de hoşumuza gitti toplantıda...
    -Tudor-Sneijder: Tudor'un tarzı Sneijder'e uyan bir tarz değil. Ben Sneijder'in pek mutlu olduğunu düşünmüyorum. Fazla idmandan, getirdiği disiplinden...
    -Borç: Şu anda futbolcuların 4 aylık maaşı ödenmedi.

    KİM BU RANTÇILAR!
    İlk olarak G.Saray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, "'ın malı deniz yemeyen domuz" diyerek herkesi şoka uğratmıştı... Ardından Fatih İşbecer, "Galatasaray fakirleşirken bazıları zenginleşti" sözleri üzerine görevinden ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Bu kez de Leven Nazifoğlu, Beyaz TV'ye "Herkes rant, bir şeyleri götürme peşinde" sözleriyle ateşin üzerine benzin döktü. Camia içinde pek çok isim, "Artık yangın üzerine su atılarak söndürülemeyecek seviyeye gelmiştir" diyerek tepkilerini ortaya koymaya başladı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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