Kulübede zafer yaşayamadı

Igor Tudor'un yedek kulübesinde olduğu 3 maçta sarı-kırmızılılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldılar.

G.Saray, 38 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının Antalya'da ceza alıp tribüne çıktığı Antalyaspor maçı ve sonrasında yine cezasının devamında TT Arena'daki G.Birliği karşılaşmalarında ise uzatmalarda gelen gollerle kulübede Tudorsuz, iki kez galibiyet sevinci yaşadı.



PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK

Tudor, G.Saray'da, 4 maçta 8 puan kaybetti. Bu da Hırvat çalıştırıcının 1 puan ortalaması tutturması anlamına geliyor. İşin ilginci daha önce çalıştırdığı takımlarda da ortalaması düşük. Karabük'te 21 maçta 1.29, PAOK'ta 45 maçta 1.51 ve H.Split'te 69 maçta 1.65... Bu durum taraftarları korkutuyor.