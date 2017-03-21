Kulübede zafer yaşayamadı
Igor Tudor'un yedek kulübesinde olduğu 3 maçta sarı-kırmızılılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldılar.
PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK
Tudor, G.Saray'da, 4 maçta 8 puan kaybetti. Bu da Hırvat çalıştırıcının 1 puan ortalaması tutturması anlamına geliyor. İşin ilginci daha önce çalıştırdığı takımlarda da ortalaması düşük. Karabük'te 21 maçta 1.29, PAOK'ta 45 maçta 1.51 ve H.Split'te 69 maçta 1.65... Bu durum taraftarları korkutuyor.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:57
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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