Kavgada söylenmez

Galatasaray’da istifa edenler sözünü esirgemezken, bu halkaya Nazifoğlu da eklendi. Peki kim neler söyledi?

Camia ve taraftar, Başkan Özbek'in istifası için bastırırken Özbek "Pes etmeyeceğim" dese de yönetimi çatırdamaya devam ediyor. İstifa edenlerin, edip de vazgeçenlerin sözleri yenilir yutulur cinsten değil. Son olarak, Nazifoğlu "Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor ve ben bu maskeyi takmayacağım" derken bu söz akıllara daha önce istifa edenleri getirdi. İşte Fotomaç farkıyla gidenlerin arkalarında bıraktığı bomba sözler:



Cüneyt Tanman: Başkan ve kardeşi ile vizyonumuz, futbolu bakışımız uyuşmadı. Sebebi, benim futbola bakışımın daha gerçekçi olması.

Tayfun Demir: Hamzaoğlu'nun görevden alındığını internetten öğrendim. Toplantıya çağrılıp, fikrimiz bile sorulmadı.

Fatih İşbecer: Özbek, kulübün yaşadığı mali krizle ilgili hazırlatılan raporu açıklamama izin vermedi.

Selim Arda Üçer: Özbek koltuğundan olmamak için 'derin'lerin sözünden çıkamıyor.