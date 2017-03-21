Kavgada söylenmez
Galatasaray’da istifa edenler sözünü esirgemezken, bu halkaya Nazifoğlu da eklendi. Peki kim neler söyledi?
Cüneyt Tanman: Başkan ve kardeşi ile vizyonumuz, futbolu bakışımız uyuşmadı. Sebebi, benim futbola bakışımın daha gerçekçi olması.
Tayfun Demir: Hamzaoğlu'nun görevden alındığını internetten öğrendim. Toplantıya çağrılıp, fikrimiz bile sorulmadı.
Fatih İşbecer: Özbek, kulübün yaşadığı mali krizle ilgili hazırlatılan raporu açıklamama izin vermedi.
Selim Arda Üçer: Özbek koltuğundan olmamak için 'derin'lerin sözünden çıkamıyor.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:41
- Kalkavan’dan çifte standart
Toplam 1
Yorum
BJK li BJK ile ugrasmiyan bir hakem gosterebilirmisiniz?
- Tudor revizyon düğmesine bastı
Toplam 1
Yorum
şakamı ya neden son maç cavanda ve tolga ile çıktın dejong ve ahmet varken hala yasin oynuyor rodrigues yedek bizim gördüğümüzü hocalar görmüyor
- Demba ve Caner sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
BJK li Demba Ba formuna girerse, BAKAR dan kurtuluruz.
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