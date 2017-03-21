 Hiç yakışmıyor – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Hiç yakışmıyor

    Hiç yakışmıyor
    'da 3 dönem yöneticilik yapan Emir Sarıgül, yönetimden ayrılanların yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi. Sarıgül, "Son zamanlarda bir modadır gidiyor. Galatasaray'da istifa eden soluğu TV programlarında alıyor! Başarı olur veya olmaz fakat kulüple ilgili konuları dedikodu yapar gibi açıklamak kimseye yakışmaz. İstifa eden yöneticilerin bu konuda hassas davranmasını bir Galatasaraylı olarak rica ediyorum" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:47
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