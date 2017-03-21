Hakan Balta'dan üçlü sistem yorumu

Hakan Balta basın mensuplarının sorularını şu şekilde yanıtladı: "Biz antrenmanlarda bu sistem üzerine çok çalışıyoruz."dedi.

ÜÇ PUANLIK SİSTEMDE SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ



Fanatik G.Saray taraftarı olan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun" kaptan şampiyonluk şansımız ne? " sorusunu da değerlendiren Hakan Balta, "Önümüzde 9 haftalık bir süre var. Üç puanlık sistemde biz; şampiyonluğu veya şampiyonlar ligi vizesi olan lig ikinciliğini sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyonlar liginde oynamanın önemini biliyoruz ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.



SAKATLIĞIM GEÇTİ



Başkan Kerimoğlu ile sohbeti sırasında sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Balta," Bel fıtığından kaynaklanan sakatlığım geçti. Bugün doktorlarımızın yapacağı kontroller göre antrenmana çıkıp çıkmayacağım belli olacak." şeklinde konuştu.



BAŞKAN KERİMOĞLU: HAKAN ÖRNEK BİR FUTBOLCU



Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da ," Hakan Balta teknik direktörlerinin stoper veya sol kanatta verdiği görevleri başarıyla yerine getiriyor. Mütevazi aile yaşantısıyla da Türk futbolcularına örnek olacak bir futbolcu. "şeklinde düşüncelerini ifade etti.