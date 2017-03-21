Hakan Balta'dan üçlü sistem yorumu
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret eden G.Saraylı Milli Futbolcu Hakan Balta, G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor'un defansta uyguladığı üçlü sisteme oynadıkça alıştıklarını ifade etti.
ÜÇ PUANLIK SİSTEMDE SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ
Fanatik G.Saray taraftarı olan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun" kaptan şampiyonluk şansımız ne? " sorusunu da değerlendiren Hakan Balta, "Önümüzde 9 haftalık bir süre var. Üç puanlık sistemde biz; şampiyonluğu veya şampiyonlar ligi vizesi olan lig ikinciliğini sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyonlar liginde oynamanın önemini biliyoruz ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.
SAKATLIĞIM GEÇTİ
Başkan Kerimoğlu ile sohbeti sırasında sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Balta," Bel fıtığından kaynaklanan sakatlığım geçti. Bugün doktorlarımızın yapacağı kontroller göre antrenmana çıkıp çıkmayacağım belli olacak." şeklinde konuştu.
BAŞKAN KERİMOĞLU: HAKAN ÖRNEK BİR FUTBOLCU
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da ," Hakan Balta teknik direktörlerinin stoper veya sol kanatta verdiği görevleri başarıyla yerine getiriyor. Mütevazi aile yaşantısıyla da Türk futbolcularına örnek olacak bir futbolcu. "şeklinde düşüncelerini ifade etti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 13:08
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK İKİZİ TS PALA 61 : SEN KENDİNİ KURU FASULYEDEN Mİ ZANNEDİYORSUN. BJK NİN İKİZİ TS
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK--B. ŞEHİR KİM NE KONUŞURSA KONUŞSUN TÜRKİYE DE SENARYOSU YAZILMIŞ FUTBOL OYNANIYOR.KİM NE OLACAK HER ŞEY BELLİ BU SENARYO DA.
- THE END
Toplam 15
Yorum
Cenk Elbirliği ile bitirdiniz adamı şimdi mundar etmeye çalışıyorsunuz.Biten sizlersinizde ne koltuksa o koltuk bir türlü bırakıp gidemediniz
Hakan Balta'dan üçlü sistem yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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