 Galatasaray'ın konuğu Unics Kazan – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Galatasaray'ın konuğu Unics Kazan

    Galatasaray'ın konuğu Unics Kazan

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi Unics Kazan ile karşı karşıya gelecek.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 9 galibiyet alabildi.

    Ligde 27. hafta öncesinde 13. sırada yer alan Galatasaray Odeabank, 7 galibiyetle 15. sırada bulunan Unics Kazan'ı konuk edecek.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    - Dördüncü randevu

    Galatasaray Odeabank ile Unics Kazan, tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

    Rus ekibiyle daha önce 3 kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, galibiyet elde edemedi.

    Sezonun ilk yarısında Rusya deplasmanındaki maçta 73-60 yenilen Galatasaray Odeabank, 2011-2012 sezonunda Unics Kazan ile yaptığı iki müsabakayı, 72-61 ve 68-64'lük skorlarla kaybetmişti.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:44
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