Galatasaray'ın konuğu Unics Kazan

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 9 galibiyet alabildi.

Ligde 27. hafta öncesinde 13. sırada yer alan Galatasaray Odeabank, 7 galibiyetle 15. sırada bulunan Unics Kazan'ı konuk edecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

- Dördüncü randevu

Galatasaray Odeabank ile Unics Kazan, tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Rus ekibiyle daha önce 3 kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, galibiyet elde edemedi.

Sezonun ilk yarısında Rusya deplasmanındaki maçta 73-60 yenilen Galatasaray Odeabank, 2011-2012 sezonunda Unics Kazan ile yaptığı iki müsabakayı, 72-61 ve 68-64'lük skorlarla kaybetmişti.