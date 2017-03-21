Galatasaray'ın konuğu Unics Kazan
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi Unics Kazan ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 27. hafta öncesinde 13. sırada yer alan Galatasaray Odeabank, 7 galibiyetle 15. sırada bulunan Unics Kazan'ı konuk edecek.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- Dördüncü randevu
Galatasaray Odeabank ile Unics Kazan, tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.
Rus ekibiyle daha önce 3 kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, galibiyet elde edemedi.
Sezonun ilk yarısında Rusya deplasmanındaki maçta 73-60 yenilen Galatasaray Odeabank, 2011-2012 sezonunda Unics Kazan ile yaptığı iki müsabakayı, 72-61 ve 68-64'lük skorlarla kaybetmişti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 10:44
- Emre bombası
Toplam 9
Yorum
fenerlikle olmaz FENERE EN FAZLA ZARARI BEN FENERLİYİM DİYENLER VERMİŞTİR..KABİLİYET LAZIM.
- Uslu’dan ‘Kocaman’ ima
Toplam 8
Yorum
celal yazıklar olsun sıze omrumu verdıgım takımımdan soguttunuz hala aykut dıyor bellı degılmı dıyor utanmaz arlanmazlar
- THE END
Toplam 11
Yorum
KOMİK BU TRANSFERİN , ŞAMPİYON OLDUĞUNU SANIP SAHAYA ATLAMAKLA ARASINDA HİÇ FARK YOK. KARAVANA. YAZIKCIK.. GS 4 YILDIZ TAKALI KAÇ SENE OLDU.
Galatasaray'ın konuğu Unics Kazan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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