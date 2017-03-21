Galatasaray'da derin zirve!
Dursun Özbek yönetimini devirmek için olağanüstü bir zirve gerçekleşti. Eğitim Vakfı Bakanı İnan Kıraç ile eski başkanlardan Faruk Süren, seçim kararı aldılar.
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile eski başkanlardan Faruk Süren dün öğleden sonra Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda bir araya gelip, Dursun Özbek ve yönetimini seçime götürmek için karar aldılar. G.Saray'ın 'İnan ağabeyi' olarak bilinen ve aynı zamanda 'Derin Galatasaray'ın lideri olarak görülen Kıraç, Özbek ve yönetiminin Galatasaray'ın bu zor dönemine uygun yönetim olmadığı görüşüyle ciddi bir hareket başlattı. Kıraç, efsane Başkan Faruk Süren ile bir araya gelerek Özbek yönetiminin bir an evvel seçime gitmesi için camiayı harekete geçirme kararı aldı. Daha önce görev almış bazı isimlerin de yer aldığı bu toplantıda Kıraç ve Süren'in, oluşacak yeni yönetimde yer alması gereken kişiler için de çalışma başlattıkları öğrenildi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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