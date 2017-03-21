Chedjou'dan ayrılık sinyali
Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, haziran ayında Galatasaray’dan ayrılacağını söyleyerek, "Buradaki maceram haziran ayında sona erecek. Daha sonra başka yerlerde yeni maceralar yaşamayı umuyorum" dedi.
Fransa'da bir televizyon programına katılan sarı-kırmızılı futbolcu Chedjou, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamerunlu futbolcu, "Fransız kulüpleriyle bağlantı kurmadım. İngiliz kulüpleri; Southampton ve Swansea ile bir görüşmem oldu. Şu ana kadar bir gelişme yok. Galatasaray maceram haziran ayında sona erecek. Daha sonra başka yerlerde yeni maceralar yaşamayı umuyorum" diye konuştu.
"Lille'e transferim kırılma noktası"
Kariyerindeki kırılma noktasının Lille'e transferi olduğunu belirten Aurelien Chedjou, "Kariyerimdeki kırılma anını Lille A2 takımı hocası Plancque Pascal'dan aldığım SMS olarak özetleyebilirim" şeklinde konuştu.
"Hazard topu hep kendine ister"
Lille'de bir dönem birlikte forma giydiği Eden Hazard hakkında da açıklamalarda bulunan Chedjou, "Hazard şişman. 'Topu bana verin, gerisini ben halledeyim' ister" diye konuştu.
Aurelien Chedjou, 2013 yılında 6.3 milyon Euro bedelle Lille'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kamerunlu futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maçta forma giydi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:32
- Onlardan kurtulsun!
Toplam 14
Yorum
metinn futbolcular maasi ne yapackmis aldikalri yatarak garanti yillik ucretleri yeterde artar bile maas alimlairini fest edecktiniz ne oldu
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Toplam 17
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU ben sana senin ne işin var takımda geldiğinden beri bir eser yok ?birde bunu not al: selçuk muslera harici ant olsun görmeyk istenmiyor bun
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Toplam 62
Yorum
metinn avicinin oralarda olamsinin tek nedeni kötu fb ve gs ile ilk yaridaki kötu ts dur gs ve fb yi yenince iyti takimmi gs i fb i yenmeyenmi var
Chedjou'dan ayrılık sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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