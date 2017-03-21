Chedjou'dan ayrılık sinyali

Fransa'da bir televizyon programına katılan sarı-kırmızılı futbolcu Chedjou, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamerunlu futbolcu, "Fransız kulüpleriyle bağlantı kurmadım. İngiliz kulüpleri; Southampton ve Swansea ile bir görüşmem oldu. Şu ana kadar bir gelişme yok. Galatasaray maceram haziran ayında sona erecek. Daha sonra başka yerlerde yeni maceralar yaşamayı umuyorum" diye konuştu.

"Lille'e transferim kırılma noktası"

Kariyerindeki kırılma noktasının Lille'e transferi olduğunu belirten Aurelien Chedjou, "Kariyerimdeki kırılma anını Lille A2 takımı hocası Plancque Pascal'dan aldığım SMS olarak özetleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Hazard topu hep kendine ister"

Lille'de bir dönem birlikte forma giydiği Eden Hazard hakkında da açıklamalarda bulunan Chedjou, "Hazard şişman. 'Topu bana verin, gerisini ben halledeyim' ister" diye konuştu.

Aurelien Chedjou, 2013 yılında 6.3 milyon Euro bedelle Lille'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kamerunlu futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maçta forma giydi.