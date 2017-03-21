 Avrupa tehlikesi – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Avrupa tehlikesi

    Avrupa tehlikesi

    Trabzonspor’un puan farkını 5’e indirmesi sarı-kırmızılı takımı korkuttu. Cimbom’un Avrupa’ya gidememesi halinde Tudor’un kalması zorlaşacak.

    Göreve getirdiği gün 'u karşısına alan Başkan Dursun Özbek, "Gelecek sezon da seninle çalışacağız. Ama 1.5 yıllık diye düşünme sözleşmeni... Başarılı oldukça sözleşmen uzar" demişti. Başkan, "Bu sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılarak bitirirsek muhteşem olur. UEFA Avrupa Ligi de diğer seçenek. Avrupa'nın dışında kalmayalım yeter. O zaman bu durumu kimseye anlatamam" sözlerini kullanmıştı.

    TRUMP KURTARAMAZ
    Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından puan farkının 5'e kadar inmesi Başkan Özbek'i panikletti. Camia içinde, "Galatasaray, Avrupa'ya gidemezse, Igor Tudor'u değil Özbek, ABD Başkanı Trump bile kurtaramaz" yorumları yapılmaya başlandı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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