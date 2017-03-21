Avrupa tehlikesi
Trabzonspor’un puan farkını 5’e indirmesi sarı-kırmızılı takımı korkuttu. Cimbom’un Avrupa’ya gidememesi halinde Tudor’un kalması zorlaşacak.
TRUMP KURTARAMAZ
Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından puan farkının 5'e kadar inmesi Başkan Özbek'i panikletti. Camia içinde, "Galatasaray, Avrupa'ya gidemezse, Igor Tudor'u değil Özbek, ABD Başkanı Trump bile kurtaramaz" yorumları yapılmaya başlandı.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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