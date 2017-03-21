Arena artık Galatasaray'ın!
Galatasaray stadına 6 yıl sonra resmi olarak kavuştu. Türk Telekom Arena Stadını'nın üst kullanım hakkı artık resmi olarak Sarı Kırmızılı kulübün oldu.
Başkan Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı 25 Mart Cumartesi günü yapılacak, Mali Kongre'de stadın üst kullanım hakkı ve stadın yanına yapılacak basketbol salonu için de son resmi imzayı attırarak gerekli tüm izinleri almış olduğunu açıklayacak.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 17:41
- Emre bombası
Toplam 26
Yorum
başar YILDIRIM başladığından bu yana fenere ne gibi bir başarı sağladı ! hee doğru lig şampiyonluğu yaşatmıştı unutmuşum... EMRE=boşa kayıp zaman
- Emre bombası
Toplam 26
Yorum
başar Bir takım nasıl bitirilir adlı eser .. Bravo böyle devam edin ..
- Kalkavan’dan çifte standart
Toplam 51
Yorum
azraaksu61 ALLAHİNDAN BUL METE KALKAVAN 40 BİN BEŞİKTAŞ TARAFTARININ HAKKI FİTİL FİTİL BURNUNDAN GELİR İNŞALLAH
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