Tarihi felaket
Galatasaray futbol başta her alanda tel tel dökülüyor. 7 ana branşta liderliği yok; taraftarlar istifa bekliyor. Sezona Riekerink ile başlayan Tudor ile devam eden sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor’a yenilerek bir derbiden daha hüzünle ayrıldı. Kupa ve ligde şampiyonluk kaçtı; Şampiyonlar Ligi hedefi kaf dağının arkasına gizlendi.
Bir dönem dünya devleri arasında sayılan Galatasaray, Dursun Özbek yönetimi altında küçülmeye devam ediyor. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan ancak Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alarak yaralarını saran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon tüm hedeflerinden bir bir kopmaya devam ediyor. Türkiye Kupası'na son 16 turunda Başakşehir'e yenilerek elenen Cimbom, Süper Lig'de de şampiyonluk hedefini yitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne sarılan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından puan çıkartamayarak bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.
İSTİFA İÇİN BASTIRIYORLAR
Karadeniz ekibine 2-0 mağlup olurken futbol olarak da hiç kimseyi tatmin edemedi. Jan Olde Riekerink'in yerine olaylı bir şekilde takımın başına getirilen İgor Tudor'u da 5 maçta eskitti. Bu sezon 6 derbi maçı oynayan Galatasaray sadece 1 beraberlik aldı; 5 maçta ise sahayı yenik terk etti. Dursun Özbek başkanlığında bir türlü dikiş tutturamayan Cimbom'un diğer branşlarda da durumu içler açısı... Hiçbir alanda liderliği bulunmazken sadece sutopu liginde 2. sırada yer alıyor. Gidişattan hiç memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Özbek'in bir an önce seçim kararı alması için baskısını her geçen gün arttırıyor.
YÖNETİM İSTİFA! ÖZBEK DE GİDECEK
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan Dursun Özbek'e öfke kusarken istifayı adres gösterdiler. İşte o mesajlardan bazıları:
-Yönetim bütünüyle gidecek. Taraftarın gücünü göreceksiniz! Dursun Özbek de Gİ-DE-CEK!!! @CimbomluBob
-Acaba Levent Nazifoğlu'nun yerine Dursun Özbek'in hangi akrabası geçecek? @ultrAstek
-Ünal Aysal oscar almış bir film, Dursun Özbek ise evlendirme programıdır. @bombarasi
-Dursun Özbek yönetimi gelmeden önce, TS Basketbol'da üst üste 9 yıl, Sutopu'nda ise üst üste 11 yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştık. @Aslanews
-7 milyar yıllık evrende Dursun Özbek yönetimine denk geldim ne yazık ki!! Şansa bak... @akarisogluu
SON DAKİKA GEÇTİ
Galatasaraylı taraftarlar, Özbek'in ayrılması için her yolu deniyor. Twitter'da '@kerim_ylmzr37' isimli kullanıcı, "SON DAKİKA - Galatasaray başkanı Dursun Özbek istifa etti" şeklinde haber geçerken ünlü tiyatrocu Behzat Uygur ise, "Dursun Özbek istifa etsin tüm Galatasaraylılar, Profilo Kültür Merkezi'nde oynanacak Marko Paşa müzikaline davetlimdir! (Sonra da olur)" ifadesini kullandı.
GÖZLER AYSAL VE SÜREN'DE
Son olarak Levent Nazifoğlu'nun istifasıyla sarsılan Galatasaray yönetimi, taraftar kadar camia tarafından da gözden çıkarıldı. Herkes Özbek'in seçim kararı almasını beklerken aksi takdirde gelecek hafta sonunda yapılacak Mali Genel Kurul'da ibra edilmemesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ünal Aysal, başkanlık için camianın önde gelen isimlerinden çağrı beklerken konsensüs oluşması halinde Faruk Süren'in de yeniden aday olmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor.
ROMANYA'DAN ÇAĞRI
Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Özbek'i her alanda istifaya çağırmaya devam ediyor. Vitorul Constanta-Steaua Bucuresti arasındaki Romanya ligi şampiyonluk turu play-off maçı maçında da "Dursun Özbek İstifa" pankartı açıldı.
İSTİFA İÇİN BASTIRIYORLAR
Karadeniz ekibine 2-0 mağlup olurken futbol olarak da hiç kimseyi tatmin edemedi. Jan Olde Riekerink'in yerine olaylı bir şekilde takımın başına getirilen İgor Tudor'u da 5 maçta eskitti. Bu sezon 6 derbi maçı oynayan Galatasaray sadece 1 beraberlik aldı; 5 maçta ise sahayı yenik terk etti. Dursun Özbek başkanlığında bir türlü dikiş tutturamayan Cimbom'un diğer branşlarda da durumu içler açısı... Hiçbir alanda liderliği bulunmazken sadece sutopu liginde 2. sırada yer alıyor. Gidişattan hiç memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Özbek'in bir an önce seçim kararı alması için baskısını her geçen gün arttırıyor.
YÖNETİM İSTİFA! ÖZBEK DE GİDECEK
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan Dursun Özbek'e öfke kusarken istifayı adres gösterdiler. İşte o mesajlardan bazıları:
-Yönetim bütünüyle gidecek. Taraftarın gücünü göreceksiniz! Dursun Özbek de Gİ-DE-CEK!!! @CimbomluBob
-Acaba Levent Nazifoğlu'nun yerine Dursun Özbek'in hangi akrabası geçecek? @ultrAstek
-Ünal Aysal oscar almış bir film, Dursun Özbek ise evlendirme programıdır. @bombarasi
-Dursun Özbek yönetimi gelmeden önce, TS Basketbol'da üst üste 9 yıl, Sutopu'nda ise üst üste 11 yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştık. @Aslanews
-7 milyar yıllık evrende Dursun Özbek yönetimine denk geldim ne yazık ki!! Şansa bak... @akarisogluu
SON DAKİKA GEÇTİ
Galatasaraylı taraftarlar, Özbek'in ayrılması için her yolu deniyor. Twitter'da '@kerim_ylmzr37' isimli kullanıcı, "SON DAKİKA - Galatasaray başkanı Dursun Özbek istifa etti" şeklinde haber geçerken ünlü tiyatrocu Behzat Uygur ise, "Dursun Özbek istifa etsin tüm Galatasaraylılar, Profilo Kültür Merkezi'nde oynanacak Marko Paşa müzikaline davetlimdir! (Sonra da olur)" ifadesini kullandı.
GÖZLER AYSAL VE SÜREN'DE
Son olarak Levent Nazifoğlu'nun istifasıyla sarsılan Galatasaray yönetimi, taraftar kadar camia tarafından da gözden çıkarıldı. Herkes Özbek'in seçim kararı almasını beklerken aksi takdirde gelecek hafta sonunda yapılacak Mali Genel Kurul'da ibra edilmemesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ünal Aysal, başkanlık için camianın önde gelen isimlerinden çağrı beklerken konsensüs oluşması halinde Faruk Süren'in de yeniden aday olmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor.
ROMANYA'DAN ÇAĞRI
Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Özbek'i her alanda istifaya çağırmaya devam ediyor. Vitorul Constanta-Steaua Bucuresti arasındaki Romanya ligi şampiyonluk turu play-off maçı maçında da "Dursun Özbek İstifa" pankartı açıldı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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