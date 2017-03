Tarihi felaket

Bir dönem dünya devleri arasında sayılanyönetimi altında küçülmeye devam ediyor. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan ancakvealarak yaralarını saran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon tüm hedeflerinden bir bir kopmaya devam ediyor. Türkiye Kupası'na son 16 turundayenilerek elenen Cimbom,de şampiyonluk hedefini yitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne sarılan Galatasaray deplasmanından puan çıkartamayarak bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.Karadeniz ekibine 2-0 mağlup olurken futbol olarak da hiç kimseyi tatmin edemedi.yerine olaylı bir şekilde takımın başına getirilenda 5 maçta eskitti. Bu sezon 6 derbi maçı oynayansadece 1 beraberlik aldı; 5 maçta ise sahayı yenik terk etti.başkanlığında bir türlü dikiş tutturamayan Cimbom'un diğer branşlarda da durumu içler açısı... Hiçbir alanda liderliği bulunmazken sadece sutopu liginde 2. sırada yer alıyor. Gidişattan hiç memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Özbek'in bir an önceiçin baskısını her geçen gün arttırıyor.Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan Dursun Özbek 'e öfke kusarken istifayı adres gösterdiler. İşte o mesajlardan bazıları:-Yönetim bütünüyle gidecek. Taraftarın gücünü göreceksiniz! Dursun Özbek de Gİ-DE-CEK!!! @CimbomluBob-Acaba Levent Nazifoğlu'nun yerine Dursun Özbek'in hangi akrabası geçecek? @ultrAstek-Ünal Aysal oscar almış bir film, Dursun Özbek ise evlendirme programıdır. @bombarasi-Dursun Özbek yönetimi gelmeden önce, TS Basketbol'da üst üste 9 yıl, Sutopu'nda ise üst üste 11 yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştık. @Aslanews-7 milyar yıllık evrende Dursun Özbek yönetimine denk geldim ne yazık ki!! Şansa bak... @akarisogluuGalatasaraylı taraftarlar, Özbek'in ayrılması için her yolu deniyor. Twitter'da '@kerim_ylmzr37' isimli kullanıcı, "SON DAKİKA - Galatasaray başkanı Dursun Özbek istifa etti" şeklinde haber geçerken ünlü tiyatrocu Behzat Uygur ise, "Dursun Özbek istifa etsin tüm Galatasaraylılar, Profilo Kültür Merkezi'nde oynanacak Marko Paşa müzikaline davetlimdir! (Sonra da olur)" ifadesini kullandı.Son olarak Levent Nazifoğlu'nun istifasıyla sarsılan Galatasaray yönetimi, taraftar kadar camia tarafından da gözden çıkarıldı. Herkes Özbek'in seçim kararı almasını beklerken aksi takdirde gelecek hafta sonunda yapılacak Mali Genel Kurul'da ibra edilmemesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ünal Aysal, başkanlık için camianın önde gelen isimlerinden çağrı beklerken konsensüs oluşması halinde Faruk Süren'in de yeniden aday olmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor.Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Özbek'i her alanda istifaya çağırmaya devam ediyor. Vitorul Constanta-Steaua Bucuresti arasındaki Romanya ligi şampiyonluk turu play-off maçı maçında da "Dursun Özbek İstifa" pankartı açıldı.