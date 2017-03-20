G.Saray'ın devre arasında aldığı Rodrigues için eski kulübü PAOK, FIFA'ya gidiyor. G.Saray'ın ilk olarak 1.5 milyon euro ödediği ve taksitlerde sıkıntı çektiği, 2. taksit olan 1 milyon euro'yu zamanında yatırmadığı bildirildi. Yunan basınında 3. ödemenin de geçirilmesi halinde PAOK'un konuyu FIFA'ya taşıyacağı öne sürüldü.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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