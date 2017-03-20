 PAOK, FIFA’ya gidiyor – Fotomaç – 20 Mart 2017
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HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , ’ya gidiyor

    PAOK, FIFA’ya gidiyor
    G.Saray'ın devre arasında aldığı için eski kulübü , 'ya gidiyor. G.Saray'ın ilk olarak 1.5 milyon euro ödediği ve taksitlerde sıkıntı çektiği, 2. taksit olan 1 milyon euro'yu zamanında yatırmadığı bildirildi. Yunan basınında 3. ödemenin de geçirilmesi halinde PAOK'un konuyu FIFA'ya taşıyacağı öne sürüldü.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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