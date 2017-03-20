Nazifoğlu'ndan sonra bir istifa daha
Nazifoğlu'nun istifasından sonra Ayhan Akman'ın da istifa ettiği öğrenildi. Igor Tudor'un yardımcısı olarak görevine devam eden ama birinci sorumlu olarak değil Hırvat teknik adam Hari Vukas'ın da arkasında kalan Akman'ın, Mehmet Özbek'i aradığı ve görevine devam etmek istemediğini aktardığı bildirildi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Koşu kalitesi ile avladı
Toplam 1
Yorum
ismail vaybe trabzonspora helal olsun
- Trabzonspor’da kale Onur'la sağlam
Toplam 6
Yorum
ismail evet onur şu an bir numara milli maçtada kale sağlamdır onur ile
- Trabzonspor'da ses rekoru hedefi
Toplam 4
Yorum
ismail bjk o maça kadar tüm maçları kazan o maçta trabzon kesin yenecek
Nazifoğlu'ndan sonra bir istifa daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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