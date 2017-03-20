 Nazifoğlu'ndan sonra bir istifa daha – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Nazifoğlu'ndan sonra bir istifa daha

    Nazifoğlu'ndan sonra bir istifa daha
    Nazifoğlu'nun istifasından sonra 'ın da istifa ettiği öğrenildi. Igor Tudor'un yardımcısı olarak görevine devam eden ama birinci sorumlu olarak değil Hırvat teknik adam Hari Vukas'ın da arkasında kalan Akman'ın, Mehmet Özbek'i aradığı ve görevine devam etmek istemediğini aktardığı bildirildi.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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