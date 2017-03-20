Maskeli balodan sıkıldım
Beklenen oldu, Sportif A.Ş. Yöneticisi Nazifoğlu istifa etti. A Spor’a konuşan Levent Nazifoğlu, “Galatasaray’da maskeli balo oynanıyor. Yalanlarla uğraşmaktan yoruldum” dedi.
Galatasaray'da beklenen istifa geldi! Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, görevi bıraktı. İstifa sonrası A SPOR'a konuşan Nazifoğlu, oldukça samimi itiraflarda bulunup kararın kendisine ait olduğunu söyledi. Nazifoğlu, "Her gün yalanlarla uğraşmaktan yoruldum. G.Saray'da maskeli balo oynanıyor ve ben bu maskeyi takmayacağım. Kötülüklerle baş edemedim. İstifa etmemi kimse istemedi; bu şahsi bir karardır" dedi.
"Dursun başkan kulübü düze çıkaracak bir karaktere sahip. Dürüsütlüğüne kefilim ancak rahat bırakılmalı. G.Saray'ı kaostan çıkarabilir. Kendisine kırgınlığım yok" ifadesini kullanan Nazifoğlu, kulübün zor durumda kalmasına iki ismin neden olduğunu söyledi.
HİÇBİR ŞEY DÜZELMEDİ
Bu isimleri açıklamak istemeyen eski yönetici konuşmasını şöyle sürdürdü: "Görevdeyken belki bazı şeyler düzelir diye konuşuyordum ancak düzelmedi. Artık köşeme çekilip sadece taraftar olarak Galatasaray'ı izleyeceğim."
TARAFTARA 'ÇAPULCU' DEMİŞTİ
Trabzon'a gidecek kafileden adı çıkarılan Nazifoğlu bunun üzerine istifa kararı aldı. Ayrıca 2 hafta önce Antalya'da takımı protesto eden taraftarlara 'çapulcular' diyen yönetici, ultrAslan tarafından yoğun tepkiyle karşılaşmıştı. ultrAslan'ın yönetimde kaldığı sürece Nazifoğlu'nu protesto edeceğini açıklaması da yönetim ile arasını açmıştı.
BAŞKAN ÖZBEK'LE SEKİZİNCİ İSTİFA
Nazifoğlu'nun istifasıyla Galatasaray yönetiminde, yaşanan yaprak dökümü devam ediyor. Dursun Özbek dönemindeki 2 yıllık zamanda teknik kadroda Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink değişiklikleri yaşandı. Yönetim bazında da 8. istifa geldi. Görevi bırakan isimler şunları: Cüneyt Tanman: İstifa etti, Tayfun Demir: İstifa etti, Fatih İşbecer: İstifa etti, Cenk Ergün: İstifa etti, döndürüldü, Alp Yalman: İsifa etti, döndürüldü, Selim Arda Üçer: İstifa etti, Nasuhi Sezgin: İstifa etti, Levent Nazifoğlu: İstifa etti.
ÖZYALÇIN DA SIRADA!
Nazifoğlu'nun Trabzon'a götürülmemesi sonrası yakın arkadaşı olan Cengiz Özyalçın'ın da bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi. Özyalçın'ın "Yapılan yanlış. Levent yoksa ben de Trabzon'a gitmem" maç kafilesinden adını sildirdiği bildirildi. Bu tutumun önümüzdeki günlerde bir istifa daha getirmesi bekleniyor.
'ATİBA MI, TOLGA MI'
Nazifoğlu'nun sezon başında yapılan transferler sonrası söylediklerinin ortaya çıkması da çok tartışıldı. Nazifoğlu'nun Eren Derdiyok, ve Tolga Ciğerci ile anlaşılmasının ardından "Atiba mı, Tolga mı? Eren mi, Cenk Tosun mu? Sezon sonunda transferin nasıl yapıldığını herkes görecek" dediği konuşması sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
"Dursun başkan kulübü düze çıkaracak bir karaktere sahip. Dürüsütlüğüne kefilim ancak rahat bırakılmalı. G.Saray'ı kaostan çıkarabilir. Kendisine kırgınlığım yok" ifadesini kullanan Nazifoğlu, kulübün zor durumda kalmasına iki ismin neden olduğunu söyledi.
HİÇBİR ŞEY DÜZELMEDİ
Bu isimleri açıklamak istemeyen eski yönetici konuşmasını şöyle sürdürdü: "Görevdeyken belki bazı şeyler düzelir diye konuşuyordum ancak düzelmedi. Artık köşeme çekilip sadece taraftar olarak Galatasaray'ı izleyeceğim."
TARAFTARA 'ÇAPULCU' DEMİŞTİ
Trabzon'a gidecek kafileden adı çıkarılan Nazifoğlu bunun üzerine istifa kararı aldı. Ayrıca 2 hafta önce Antalya'da takımı protesto eden taraftarlara 'çapulcular' diyen yönetici, ultrAslan tarafından yoğun tepkiyle karşılaşmıştı. ultrAslan'ın yönetimde kaldığı sürece Nazifoğlu'nu protesto edeceğini açıklaması da yönetim ile arasını açmıştı.
BAŞKAN ÖZBEK'LE SEKİZİNCİ İSTİFA
Nazifoğlu'nun istifasıyla Galatasaray yönetiminde, yaşanan yaprak dökümü devam ediyor. Dursun Özbek dönemindeki 2 yıllık zamanda teknik kadroda Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink değişiklikleri yaşandı. Yönetim bazında da 8. istifa geldi. Görevi bırakan isimler şunları: Cüneyt Tanman: İstifa etti, Tayfun Demir: İstifa etti, Fatih İşbecer: İstifa etti, Cenk Ergün: İstifa etti, döndürüldü, Alp Yalman: İsifa etti, döndürüldü, Selim Arda Üçer: İstifa etti, Nasuhi Sezgin: İstifa etti, Levent Nazifoğlu: İstifa etti.
ÖZYALÇIN DA SIRADA!
Nazifoğlu'nun Trabzon'a götürülmemesi sonrası yakın arkadaşı olan Cengiz Özyalçın'ın da bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi. Özyalçın'ın "Yapılan yanlış. Levent yoksa ben de Trabzon'a gitmem" maç kafilesinden adını sildirdiği bildirildi. Bu tutumun önümüzdeki günlerde bir istifa daha getirmesi bekleniyor.
'ATİBA MI, TOLGA MI'
Nazifoğlu'nun sezon başında yapılan transferler sonrası söylediklerinin ortaya çıkması da çok tartışıldı. Nazifoğlu'nun Eren Derdiyok, ve Tolga Ciğerci ile anlaşılmasının ardından "Atiba mı, Tolga mı? Eren mi, Cenk Tosun mu? Sezon sonunda transferin nasıl yapıldığını herkes görecek" dediği konuşması sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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