 İtalya'da Dzemaili fırtınası! – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İtalya'da Dzemaili fırtınası!

    İtalya'da Dzemaili fırtınası!

    2 sezon önce Napoli'den 'a 2.3 milyon euro'ya transfer olan ancak sadece 20 maça çıkabilen İsviçreli futbolcu formasını giydiği ile harika bir sezon geçiriyor.

    'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen Dzemaili sezon başında 1.3 milyon euro karşılığında 'ya transfer olmuştu.

    Bologna forması ile sezona damga vuran İsviçreli futbolcu son oynanan maçta Chievo ağlarını iki kez sarsarak maçın adamı oldu. Dzemaili bu sezon Seri A'da gol sayısını 8'e çıkarttı ve 2 asist yaptı. Ayrıca Bologna 30 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta sadece 1 kez yenildi.

    Dzemaili'nin ayrıca İtalya Kupası'nda da bir golü bulunuyor.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İtalya'da Dzemaili fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.