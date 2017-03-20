İtalya'da Dzemaili fırtınası!
2 sezon önce Napoli'den Galatasaray'a 2.3 milyon euro'ya transfer olan ancak sadece 20 maça çıkabilen İsviçreli futbolcu Blerim Dzemaili formasını giydiği Bologna ile harika bir sezon geçiriyor.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen Dzemaili sezon başında 1.3 milyon euro karşılığında Bologna'ya transfer olmuştu.
Bologna forması ile sezona damga vuran İsviçreli futbolcu son oynanan maçta Chievo ağlarını iki kez sarsarak maçın adamı oldu. Dzemaili bu sezon Seri A'da gol sayısını 8'e çıkarttı ve 2 asist yaptı. Ayrıca Bologna 30 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta sadece 1 kez yenildi.
Dzemaili'nin ayrıca İtalya Kupası'nda da bir golü bulunuyor.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:01
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan renkliler şampiyon olamaycağını anlayınca bjkye yine çamıur tamaya başladılar her şeyi bjkden bilecekler
- F.Bahçe Real Madrid'i geçti!
Toplam 1
Yorum
Selim inşallah kendi taraftarımız önünde bu sefer kupayı alırız
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan hakem hatalrını kimse bjkye yükleymez bjk korunsa 2 haftadır puan kaybetmezdi hakemlerin işi yok bjkyi düşünecek senlerdir hakem hatası var
İtalya'da Dzemaili fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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