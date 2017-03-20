İtalya'da Dzemaili fırtınası!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen Dzemaili sezon başında 1.3 milyon euro karşılığında Bologna'ya transfer olmuştu.

Bologna forması ile sezona damga vuran İsviçreli futbolcu son oynanan maçta Chievo ağlarını iki kez sarsarak maçın adamı oldu. Dzemaili bu sezon Seri A'da gol sayısını 8'e çıkarttı ve 2 asist yaptı. Ayrıca Bologna 30 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta sadece 1 kez yenildi.



Dzemaili'nin ayrıca İtalya Kupası'nda da bir golü bulunuyor.