 Galatasaray'da derin zirve! – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    'da derin zirve!

    Galatasaray'da derin zirve!

    yönetimini devirmek için olağanüstü bir zirve gerçekleşti. Eğitim Vakfı Bakanı İnan Kıraç ile eski başkanlardan Faruk Süren, seçim kararı aldılar.

    Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile eski başkanlardan Faruk Süren dün öğleden sonra Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda bir araya gelip, ve yönetimini seçime götürmek için karar aldılar. G.Saray'ın 'İnan ağabeyi' olarak bilinen ve aynı zamanda 'Derin Galatasaray'ın lideri olarak görülen Kıraç, Özbek ve yönetiminin Galatasaray'ın bu zor dönemine uygun yönetim olmadığı görüşüyle ciddi bir hareket başlattı. Kıraç, efsane Başkan Faruk Süren ile bir araya gelerek Özbek yönetiminin bir an evvel seçime gitmesi için camiayı harekete geçirme kararı aldı. Daha önce görev almış bazı isimlerin de yer aldığı bu toplantıda Kıraç ve Süren'in, oluşacak yeni yönetimde yer alması gereken kişiler için de çalışma başlattıkları öğrenildi.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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