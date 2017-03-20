Galatasaray'da derin zirve!
Dursun Özbek yönetimini devirmek için olağanüstü bir zirve gerçekleşti. Eğitim Vakfı Bakanı İnan Kıraç ile eski başkanlardan Faruk Süren, seçim kararı aldılar.
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile eski başkanlardan Faruk Süren dün öğleden sonra Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda bir araya gelip, Dursun Özbek ve yönetimini seçime götürmek için karar aldılar. G.Saray'ın 'İnan ağabeyi' olarak bilinen ve aynı zamanda 'Derin Galatasaray'ın lideri olarak görülen Kıraç, Özbek ve yönetiminin Galatasaray'ın bu zor dönemine uygun yönetim olmadığı görüşüyle ciddi bir hareket başlattı. Kıraç, efsane Başkan Faruk Süren ile bir araya gelerek Özbek yönetiminin bir an evvel seçime gitmesi için camiayı harekete geçirme kararı aldı. Daha önce görev almış bazı isimlerin de yer aldığı bu toplantıda Kıraç ve Süren'in, oluşacak yeni yönetimde yer alması gereken kişiler için de çalışma başlattıkları öğrenildi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:30
- Koşu kalitesi ile avladı
Toplam 1
Yorum
ismail vaybe trabzonspora helal olsun
- Trabzonspor’da kale Onur'la sağlam
Toplam 6
Yorum
ismail evet onur şu an bir numara milli maçtada kale sağlamdır onur ile
- Trabzonspor'da ses rekoru hedefi
Toplam 4
Yorum
ismail bjk o maça kadar tüm maçları kazan o maçta trabzon kesin yenecek
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