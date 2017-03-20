Galatasaray KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Levent Nazifoğlu'nun istifasını borsaya bildirdi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
- Tarihi felaket
Toplam 9
Yorum
yönetim istifa hamza hoca döneminde takım 2.sınıf topçu doldu kaliteli hocada getirmediniz sneijder selçuğa milyonları verdiniz yönetim komple değişmeli
- Senegalli Konate iddiası
Toplam 10
Yorum
zoraki sneijderi yollayıp çift forvet oynuycaksan eren ile iş yapar hızlı teknik , ama yetmez ortasaha çöp stoperler çöp bekler çöp ah dursun ah
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 2
Yorum
sabri konusmalar cok egolu ve rakipleri kücümseyici nitelikte.Tabii federasyon ve hakemleri arkasina alan bir klubün baskani icin normal bir durum
Galatasaray KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.