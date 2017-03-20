 Galatasaray KAP'a bildirdi – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Galatasaray KAP'a bildirdi

    Galatasaray KAP'a bildirdi

    Galatasaray Kulübü, Levent Nazifoğlu'nun istifasını borsaya bildirdi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Levent Nazifoğlu 20.03.2017 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır" denildi.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:44
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