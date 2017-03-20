Filede Aslan farkı
Voleybolda Vestel Venus Ligi'nde dün Çanakkale Belediye'yi konuk eden Galatasaray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılı voleybolcular, salondan 3-1 galip ayrıldı. Erkekler Ligi'nde ise dün şu sonuçlar alındı: Beşiktaş-Halkbank: 1-3, Afyon-İnegöl Belediye: 3-2, Galatasaray-Urfa: 3-0, Fenerbahçe- Tokat Plevne Belediye: 3-0.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Toplam 15
Yorum
fxq şenol güneş antalya üzerinden bjk nin nasıl maçlar aldığını iyi özetlemiş
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 15
Yorum
hadi yine iyisin bu sene de şampiyonsunuz , neyseki borcunuz var eski başkanınıza . şampiyon olacaksınız ki ödeyesiniz borcunuzu :)) herkes herşeyi biliyor.
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 4
Yorum
çirkef antalyalılar. Olum sen şakamısın ne içdin,otobuse saldıranlar antalyaspor taraftarı .
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