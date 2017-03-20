 Filede Aslan farkı – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Filede Aslan farkı

    Filede Aslan farkı
    Voleybolda Vestel Venus Ligi'nde dün Çanakkale Belediye'yi konuk eden Galatasaray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılı voleybolcular, salondan 3-1 galip ayrıldı. Erkekler Ligi'nde ise dün şu sonuçlar alındı: Beşiktaş-Halkbank: 1-3, Afyon-İnegöl Belediye: 3-2, -Urfa: 3-0, Fenerbahçe- Tokat Plevne Belediye: 3-0.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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