Cenk Ergün'den Nazifoğlu sözleri

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Sportif A.Ş.’deki görevinden istifa eden Levent Nazifoğlu için, “Birlikte de uzun süre çalıştık. Ama şu durumda istifa etmeyi uygun gördü. Kendisi de zaten açıklamalarını yaptı. İstifa dilekçesini de yönetimimize iletti. Camiamızın bir parçasıdır. Umarım ileride tekrar yolumuz kesişir” dedi.

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi'nde İHA'ya açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, "Türk futbolunun her kesimi burada. Bu futbol ailesinin ne kadar büyük bir camia olduğunu gösteriyor. Hem hasret gideriyoruz hem de ülke futbolunu nasıl daha ileriye götürürüz diye çalışıyoruz. Bu sene yapılan yayın ihalesi de çok önemliydi. Zaten bizim ligimizin en büyük eksikliği; yurt dışında izlenirliğinin az olması. Umuyorum hem tanınırlığımız hem de izlenirliliğimiz açısından faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.



'Euro 2024' adaylığı hakkında

Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı hakkında da konuşan Ergün, "Almanya güçlü bir rakip. Ama bizim de yeni yapılan statlarımız var. Futbola olan ilgi de birçok ülkeninkinden fazla durumda. Halkımız, tarihimiz ve ülkemize gelen yabancı oyuncular bizim bilinirliliğimizi de arttırıyor. Umuyorum güzel şartlarda Avrupa Şampiyonası'nı ülkemizde düzenleyebiliriz" diye konuştu.



"Umarım Nazifoğlu ile ileride tekrar yolumuz kesişir"

Ergün, Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa eden Levent Nazifoğlu için de, "Sayın Nazifoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesiydi. Birlikte de uzun süre çalıştık. Ama şu durumda istifa etmeyi uygun gördü. Kendisi de zaten açıklamalarını yaptı. İstifa dilekçesini de yönetimimize iletti. Camiamızın bir parçasıdır. Umarım ileride tekrar yolumuz kesişir" açıklamalarında bulundu.



"Her maçı kazanmak için oynayacağız"

Trabzonspor maçında kötü oynadıklarını söyleyen Ergün, rakiplerin de puan kaybettiğini belirterek, "Ligin durumu ortada. 2 haftada her şey değişebilir. Biz de Trabzonspor maçında iyi oynayamadık. Taraftarımızı üzdük. Rakibin üstüne gitmemiz için onların 10 kişi kalmasını beklemiyor olmamız lazımdı. Ona rağmen 2-0'dan sonra bence iki net penaltı var. Ama bu kötü oyuna rağmen mağlup olmadan ayrılabilirdik. Ama belki de baştan bunu hak etmiyorduk. Hocayla sürekli konuşuyoruz. Hocanın da bahsettiği gibi, bazı oyuncular kadroya 1 veya 2 antrenmanla alındı. Özveriyle oynayanlar da vardı. Ciddi sakatlıklarımız da var ama lige verilen bu arada o arkadaşlarımızın da geri dönmesini umuyoruz. Elimizde kalan oyuncularla, tempomuzu arttırarak önümüzdeki her maçı kazanmak için oynayacağız. Bizim başka amacımız olamaz zaten" diyerek sözlerini noktaladı.