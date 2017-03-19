Tudor'un deplasman karnesi zayıf

Futbolcu olarak İtalya'nın Juventus ekibinde önemli başarılara imza atan Tudor, 2012-2013 sezonunun son bölümünde ülkesi Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin başına geçerek teknik direktörlüğe başladı.

Teknik direktörlük kariyerinde 5. sezonunu geçiren 38 yaşındaki Tudor, görev yaptığı Hajduk Split, Yunan ekibi PAOK, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da özellikle dış saha maçlarında istediği sonuçları alamadı.

Hırvat teknik adam, kariyerinde deplasmanda çıktığı 75 resmi maçın 53'ünde puan kaybı yaşadı. Tudor yönetimindeki takımlar dış saha maçlarından 22 galibiyet, 22 beraberlik ve 31 mağlubiyetle ayrıldı.

Hajduk Split, Tudor idaresinde 2012-2013 sezonunda çıktığı 4 deplasman maçının 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti. Tudor ile 2013-2014 sezonunda konuk olarak mücadele ettiği 23 karşılaşmadan 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Hırvat ekibi, 2014-2015 sezonunda ise 13 dış saha müsabakasının 7'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Igor Tudor'un 2015-2016 sezonunda başına geçtiği Yunanistan ekibi PAOK ise Hırvat teknik adam yönetiminde oynadığı 22 deplasman maçında 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Kardemir Karabükspor, sezon başında göreve başlayan Tudor idaresinde oynadığı 10 resmi deplasman maçının sadece birini kazandı, birinde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu.

Tudor, Süper Lig'in 20. haftasından sonra Kardemir Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın başına geçti. Sarı-kırmızılı takım, Hırvat teknik adam yönetiminde rakip sahada çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

- Karabükspor ve Galatasaray kalesini gole kapatamadı

Kardemir Karabükspor ve Galatasaray, Igor Tudor yönetiminde çıktıkları deplasman maçlarında kalelerini gole kapatmayı başaramadı.

İki takım da Tudor idaresinde oynadıkları tüm deplasman müsabakalarında kalesinde gol gördü.

Kardemir Karabükspor bu dönemde oynadığı 10 dış saha maçında 9 gol atarken, rakiplerinin ise 24 golüne engel olamadı. Galatasaray ise Tudor ile çıktığı 3 deplasman maçında 4 gol attı, 5 kez de meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

- Tudor'un deplasman karnesi

Igor Tudor'un teknik direktörlük kariyerindeki deplasman performansı şöyle: