Trabzon’a Cavanda
Tudor, Trabzon karşısında sürpriz bir şekilde Cavanda'yı sahaya sürdü.
KADRO DEĞİŞTİ
G.Saray, Gençlerbirliği maçına göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sakat Chedjou ve Hakan Balta'nın yanı sıra Ahmet, Rodrigues ve Josue 11'de yer bulamazken, yerlerine Semih Kaya, Cavanda, Linnes, Sneijder ve Bruma görev aldı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:54
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Trabzon’a Cavanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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