Trabzon’a Cavanda

Tudor, Trabzon karşısında sürpriz bir şekilde Cavanda'yı sahaya sürdü.

Ligin ilk yarısındaki maçta da ilk 11'de yer alan Belçikalı, bu sezon 2. defa başlangıç kadrosunda forma giydi. Buna karşılık eski takımına karşı etkili olamadı.



KADRO DEĞİŞTİ

G.Saray, Gençlerbirliği maçına göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sakat Chedjou ve Hakan Balta'nın yanı sıra Ahmet, Rodrigues ve Josue 11'de yer bulamazken, yerlerine Semih Kaya, Cavanda, Linnes, Sneijder ve Bruma görev aldı.