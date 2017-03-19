 Tek yönetici Alper Narman – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Tek yönetici

    Tek yönetici Alper Narman
    G.Saray'ı zorlu Trabzon deplasmanında temsil eden tek yönetici Alper Narman'dı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon tüm dış saha karşılaşmalarına giden başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin'in geçen hafta görevinden istifa edip hiçbir maça gitmeyeceğini açıklaması sonrası Aslan,Trabzon'da yalnız kaldı. Sezgin'in yakın arkadaşı olan Cengiz Özyalçın da bu kritik deplasmanda takımı yanında yer almadı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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