Son çare Cavanda
Galatasaray'da son olarak ligin 12’nci haftasında Fenerbahçe maçında forma giyen Luis Cavanda, 13 hafta sonra Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11’inde görev aldı. Defansta Chedjou, Serdar Aziz, Ahmet Çalık'ın sakatlıkları nedeniyle forma giymediği maçta, Igor Tudor Belçikalı sağ beki stoperde kullandı.
GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, ligin 24'üncü haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'den farklı olarak Trabzonspor karşısında 5 değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam, Ahmet Çalık, Rodrigues, Chedjou, Hakan Balta ve Josue'nin yerlerine ilk 11'de Semih, Cavanda, Linnes, Sneijder ve Bruma'ya görev verdi.
TUDOR SAHADA
Galatasaray'ın Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta hakem tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor, Gençlerbirliği karşılaşmasında cezasını tamamlamasının ardından Trabzonspor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.
CAVANDA 13 HAFTA SONRA ŞANS BULDU
Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen sağ bek oyuncusu, uzun bir aradan sonra formasına kavuşmuş oldu. Sarı kırmızılılarda Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Sneijder da 2 hafta sonra ilk 11'de görev aldı. Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan Semih Kaya ve kırmızı kart cezalısı Bruma da 1 hafta sonra ilk 11'de yer aldılar. Ayrıca Martin Linnes ise 3 hafta sonra ilk 11'de şans buldu.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:30
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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