 Sneijder kayıptı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Sneijder kayıptı

    Sneijder kayıptı
    'da bir maç aradan sonra ilk 11'e dönen Wesley Sneijder çok etkisiz kaldı. Hollandalı oyuncu ne hücumda ne defansta hiçbir varlık gösteremedi. Sakatlık sonrası fizik olarak hazır hale gelmediği görülen Sneijder, Tudor tarafından 62. dakikada oyundan alınarak, yerini Josue'ye bıraktı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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