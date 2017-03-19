 Selçuk'a Trabzon'da büyük tepki – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Selçuk'a Trabzon'da büyük tepki

    Selçuk'a Trabzon'da büyük tepki
    Bir dönem forması giyen Galatasaraylı , tribünlerin tepkisini çekti. Bordo-mavili taraftarlar, yaşanan bir ikili mücadele sonrası Selçuk'a ıslıklayarak tepki gösterdiler. 32 yaşındaki futbolcu 2008-2011 sezonları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. Selçuk dün 90 dakika görev yaptı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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