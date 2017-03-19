 Özbek’ten UEFA’ya rapor – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Özbek’ten ’ya rapor

    Özbek’ten UEFA’ya rapor

    İsviçre'ye giden G.Saray Başkanı , yetkilileri ile bir araya geldi.

    Özbek'in kulübün harcamaları hakkında bilgi verdiği ve mali tabloyu en ince detaylarıyla açıkladığı belirtildi.Tarafların 31 Mayıs'ta tekrar görüşeceği kaydedildi. G.Saray'ın 'nın finansal fair play kriterleri kapsamında koyduğu takım bütçesinin 65 milyon euro'luk bütçe kısıtını geçmeme şartını yerine getirmesi durumunda ceza almaması bekleniyor.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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