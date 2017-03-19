 Levent Nazifoğlu istifa etti! – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    istifa etti!

    Levent Nazifoğlu istifa etti!
    'da Trabzon'a gidecek kafilede ismi yer alan , yönetimin isteği ve Başkan Dursun Özbek'in telefonu sonrasında Trabzon'a gitmedi. Yönetimin, sürekli demeç vermesi nedeniyle Nazifoğlu'nu pasifize ederek önce konuşma yetkisini elinden aldı. Bu kararlar sonrası futbol takımıyla ilgili hiçbir yetkisi kalmayan Nazifoğlu, Sportif AŞ'deki göreviden de istifa etti.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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