 Emrah, Hollanda’yı salladı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Emrah, Hollanda’yı salladı

    Emrah, Hollanda’yı salladı
    'ın sezon başında önce Antalya, ardından Rize'ye kiraladığı , devre arasında transfer olduğu Hollanda 2. Ligi ekibi Fortuna Sittard formasıyla 2 muhteşem frikik golü attı. Emrah, Sittard'ın, De Graafschap'ı 3-1 yendiği maçta ses getirdi.

    Hollanda ile siyasi kriz yaşadığı bu dönemde Emrah, Sittard taraftarlarının gönlünü fethederken, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimizi de sevindirdi.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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