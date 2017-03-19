 Dert çok ama çözeceğiz – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Dert çok ama çözeceğiz

    Dert çok ama çözeceğiz

    “Sakatlıklar var, başka problemlerimiz var, çözmemiz gereken bazı sıkıntılar da var. Farklı oyuncu tipleri... Buraya gelirken de bunun bilincindeydim. Üzerine giderek çözeceğiz. Şu anki durum bu”

    Teknik Direktörü Igor Tudor, maç sonrası sözlerine Trabzonspor'u tebrik ederek başladı. Hırvat çalıştırıcı, girdikleri pozisyonları değelendiremediklerini belirtti. Tudor, takımdaki durumun sorulması üzerine "Bu tür maçlar büyük oyuncuların maçıdır. Sakatlıklar var, başka problemlerimiz de var, çözmemiz gereken bazı sıkıntılar da var. Farklı oyuncu tipleri. Buraya gelirken bunun bilincindeydim. Bunun üzerine gidip bunları çözeceğiz. Şu anki durum bu" diye konuştu.

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    Sarı-kırmızılı hoca, Galatasaray'ın daha önce de kornerlerden çok gol yediğinin hatırlatılması üzerin şu değerlendirmeyi yaptı: "Duran toplarda eskiye nazaran daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Takımlar korlerlerde normalde 5-6 oyuncuyla geliyorlar biz de buna göre çalışmıştık. Ancak Trabzonspor risk aldı ve duran topa, golde 7 oyuncuyla geldi, risk aldı ve golü attılar. 2. yarı performansından dolayı Trabzonspor'a saygılıyız ama çıkışları umurumuzda değil. Biz kendi işimize bakıyoruz ve gerekenleri yapacağız."
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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