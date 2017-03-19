Dert çok ama çözeceğiz
“Sakatlıklar var, başka problemlerimiz var, çözmemiz gereken bazı sıkıntılar da var. Farklı oyuncu tipleri... Buraya gelirken de bunun bilincindeydim. Üzerine giderek çözeceğiz. Şu anki durum bu”
6 OYUNCU İÇİN ÇALIŞTIK, 7 KİŞİ GELDİLER
Sarı-kırmızılı hoca, Galatasaray'ın daha önce de kornerlerden çok gol yediğinin hatırlatılması üzerin şu değerlendirmeyi yaptı: "Duran toplarda eskiye nazaran daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Takımlar korlerlerde normalde 5-6 oyuncuyla geliyorlar biz de buna göre çalışmıştık. Ancak Trabzonspor risk aldı ve duran topa, golde 7 oyuncuyla geldi, risk aldı ve golü attılar. 2. yarı performansından dolayı Trabzonspor'a saygılıyız ama çıkışları umurumuzda değil. Biz kendi işimize bakıyoruz ve gerekenleri yapacağız."
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:32
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
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Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
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Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
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