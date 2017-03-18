‘Yönetim gider Terim gelir’
G.Saray'ın eski futbolcusu Mustafa Sarp, Dursun Özbek yönetimi için flaş bir iddia ortaya attı. Sarp, "Bu yönetim değişir ve yeni sezonda yeni yönetimle birlikte tekrardan Fatih Terim G.Saray'ın başına geçer" ifadelerini kullandı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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