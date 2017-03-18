 ‘Yönetim gider Terim gelir’ – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Yönetim gider Terim gelir’

    ‘Yönetim gider Terim gelir’
    G.Saray'ın eski futbolcusu , Dursun Özbek yönetimi için flaş bir iddia ortaya attı. Sarp, "Bu yönetim değişir ve yeni sezonda yeni yönetimle birlikte tekrardan G.Saray'ın başına geçer" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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