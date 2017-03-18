 Xamax maçı en iyi geri dönüşte – Fotomaç – 18 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Xamax maçı en iyi geri dönüşte

    Xamax maçı en iyi geri dönüşte
    The Economist, 'ndeki en iyi geri dönüşleri sıraladı. G.Saray'ın N. Xamax'ı 1988'de 0-3'ten 5-0'la elediği maç 9. oldu. İlk sırada İstanbul'daki Liverpool-Milan finali (0- 3'ten penaltılarla 6-5) yer aldı. Barcelona-PSG (0-4/6-1) 2. oldu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Xamax maçı en iyi geri dönüşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.