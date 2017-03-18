Xamax maçı en iyi geri dönüşte
The Economist, Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi geri dönüşleri sıraladı. G.Saray'ın N. Xamax'ı 1988'de 0-3'ten 5-0'la elediği maç 9. oldu. İlk sırada İstanbul'daki Liverpool-Milan finali (0- 3'ten penaltılarla 6-5) yer aldı. Barcelona-PSG (0-4/6-1) 2. oldu.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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