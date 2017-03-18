Trabzon’da protesto
G.Saray, özel uçakla gittiği Trabzon'da bir grup bordo-mavili taraftarın protestoları ile karşılandı. Otobüsle kalacağı otele giden kafileyi burada karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Trabzon’da protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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