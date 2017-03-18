 Trabzon’da protesto – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Trabzon’da protesto

    Trabzon’da protesto
    G.Saray, özel uçakla gittiği Trabzon'da bir grup bordo-mavili taraftarın protestoları ile karşılandı. Otobüsle kalacağı otele giden kafileyi burada karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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