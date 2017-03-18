Son çare Cavanda
Galatasaray'da son olarak ligin 12’nci haftasında Fenerbahçe maçında forma giyen Luis Cavanda, 13 hafta sonra Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11’inde görev aldı. Defansta Chedjou, Semih Kaya, Serdar Aziz, Ahmet Çalık'ın sakatlıkları nedeniyle forma giymediği maçta, Igor Tudor Belçikalı sağ beki stoperde kullandı.
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşısında lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynanan Akhisar Belediyespor maçı 11'inden farklı olarak kadroda tek değişikliğe gitti. Yanal, Rodallega'nın yerine ilk 11'de görev N'Doye'a görev verdi. Ersun Yanal Ayrıca sakatlığı bulunan Jan Durica'nın yanı sıra Luis İbanez, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.
GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, ligin 24'üncü haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'den farklı olarak Trabzonspor karşısında 5 değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam, Ahmet Çalık, Rodrigues, Chedjou, Hakan Balta ve Josue'nin yerlerine ilk 11'de Semih, Cavanda, Linnes, Sneijder ve Bruma'ya görev verdi.
TUDOR SAHADA
Galatasaray'ın Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta hakem tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor, Gençlerbirliği karşılaşmasında cezasını tamamlamasının ardından Trabzonspor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.
CAVANDA 13 HAFTA SONRA ŞANS BULDU
Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen sağ bek oyuncusu, uzun bir aradan sonra formasına kavuşmuş oldu. Sarı kırmızılılarda Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Sneijder da 2 hafta sonra ilk 11'de görev aldı. Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan Semih Kaya ve kırmızı kart cezalısı Bruma da 1 hafta sonra ilk 11'de yer aldılar. Ayrıca Martin Linnes ise 3 hafta sonra ilk 11'de şans buldu.
GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, ligin 24'üncü haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'den farklı olarak Trabzonspor karşısında 5 değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam, Ahmet Çalık, Rodrigues, Chedjou, Hakan Balta ve Josue'nin yerlerine ilk 11'de Semih, Cavanda, Linnes, Sneijder ve Bruma'ya görev verdi.
TUDOR SAHADA
Galatasaray'ın Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta hakem tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor, Gençlerbirliği karşılaşmasında cezasını tamamlamasının ardından Trabzonspor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.
CAVANDA 13 HAFTA SONRA ŞANS BULDU
Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen sağ bek oyuncusu, uzun bir aradan sonra formasına kavuşmuş oldu. Sarı kırmızılılarda Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Sneijder da 2 hafta sonra ilk 11'de görev aldı. Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan Semih Kaya ve kırmızı kart cezalısı Bruma da 1 hafta sonra ilk 11'de yer aldılar. Ayrıca Martin Linnes ise 3 hafta sonra ilk 11'de şans buldu.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
Son çare Cavanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.