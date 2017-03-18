 Sniper sabırsız! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Sniper sabırsız!

    Sniper sabırsız!

    Sakatlığını atlatan Trabzonspor derbisine kilitlendi. “Sabırsızlıkla maçı bekliyorum” diyen Hollandalı yıldız, “Burada yaşıyorum ve Türkiye’yi çok seviyorum. Ayrılmayı düşünmüyorum” ifadesiyle de ülkesinin oyunlarına alet olmadı.

    G.Saray'da sevinci yaşanıyor. Antalya ve G.Birliği maçlarında sakatlığı nedeniyle oynamayan Sniper lakaplı 10 numara, GSTV'ye Trabzonspor derbisi öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Wes, "Kendimi çok iyi hissediyorum. İdmanlarda iyi bir hafta geçirdim. Haftayı takımla çalışarak geçirdim. Güzel tarafı artık maça hazırım. Sabırsızlıkla bekliyorum. İlk 11'den uzun süre uzak kaldım" diye Tudor'a mesaj gönderdi.

    Trabzon'da zor bir maça çıkacaklarını ifade eden 32 yaşındaki yıldız, "Trabzon'da deplasmana çıkmak her zaman güzel. İyi bir taraftarları var. Özellikle devre arasından sonra yeni kurulan takımlarıyla çok iyi performans gösteriyorlar. Oraya galibiyet için gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'AİLEM DE BURADA ÇOK MUTLU'
    Ülkesinin insanlık dışı, çirkin politikalarına rağmen Türkiye'ye olan sevgisini vurgulayan Sneijder, "Burada yaşıyorum ve Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem de burada çok mutlu. 4 senedir burada top oynuyorum. Hiçbir zaman buradan ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı" şeklinde konuştu.

    KULÜBEDE HAZIR '10 NUMARA
    Tudor'un Trabzon'da Wesley Sneijder'ı 11'de düşünmediği, gidişata göre kullanacağı öğrenildi. Antalyaspor ve G.Birliği zaferlerinde Sneijder'ın yerine oynayan ve iyi de bir performans sergileyen Josue'nin Trabzonspor derbisinde de 11'de başlaması bekleniyor.

    HOLLANDA'NIN VAZGEÇİLMEZİ
    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda lider Fransa'nın 3 puan gerisinde 7 puandaki Hollanda'nın, grupta Bulgaristan ve sonrasında hazırlık maçında karşılaşacağı İtalya mücadelesinin aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Danny Blind daha önce açıkladığı geniş kadroda sakatlığı nedeniyle yer vermediği G.Saray'ın yıldızı Wesley Sneijder'ı, yeniden kadroya davet etti. F.Bahçe'den Jeremain Lens de kadroda kendine yer buldu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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