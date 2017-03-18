Selçuk&Nigel ceza sınırında
Üçer sarı kartları bulunan Selçuk İnan ile De Jong, bu akşam da sarı kart görürlerse haftaya oynanacak Adanaspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu arada Chedjou ve Hakan Balta'nın yokluğunda defans Semih, Ahmet Çalık ve Carole'dan oluşacak.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Selçuk&Nigel ceza sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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