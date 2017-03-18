 Selçuk&Nigel ceza sınırında – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Selçuk&Nigel ceza sınırında

    Selçuk&Nigel ceza sınırında
    Üçer sarı kartları bulunan ile , bu akşam da sarı kart görürlerse haftaya oynanacak Adanaspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu arada Chedjou ve Hakan Balta'nın yokluğunda defans Semih, Ahmet Çalık ve Carole'dan oluşacak.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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