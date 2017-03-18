Polat: Kıraç ve Aysal batırdı!
G.Saray eski başkanı Adnan Polat yapacakları yatırımlarla, "Yönetimde kalsaydık 2014'te borçları sıfırlamıştık" dedi. Polat, G.Saray'ın Avrupa cezasında da; Mart 2011 kongresini organize eden İnan Kıraç ve eski başkan Ünal Aysal'ı suçladı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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