 Polat: Kıraç ve Aysal batırdı! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Polat: Kıraç ve Aysal batırdı!

    Polat: Kıraç ve Aysal batırdı!
    G.Saray eski başkanı yapacakları yatırımlarla, "Yönetimde kalsaydık 2014'te borçları sıfırlamıştık" dedi. Polat, G.Saray'ın Avrupa cezasında da; Mart 2011 kongresini organize eden İnan Kıraç ve eski başkan Ünal Aysal'ı suçladı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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