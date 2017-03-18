 Podolski’ye özel taktik – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Podolski’ye özel taktik

    Podolski’ye özel taktik
    G.Saray'ın Trabzonspor karşısında en büyük gol ümidi olacak. Tudor, Alman yıldızı ara paslarına daha çabuk hareketlenmesi için hafta boyunca özel olarak çalıştırdı. Yasin ve Bruma da kanatlardan Lukas'a destek verecekler.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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