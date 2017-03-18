Podolski’ye özel taktik
G.Saray'ın Trabzonspor karşısında en büyük gol ümidi Lukas Podolski olacak. Tudor, Alman yıldızı ara paslarına daha çabuk hareketlenmesi için hafta boyunca özel olarak çalıştırdı. Yasin ve Bruma da kanatlardan Lukas'a destek verecekler.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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