 Pınar’dan sevindirici haber – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Pınar’dan sevindirici haber

    Pınar’dan sevindirici haber
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde G.Saray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 89-76 yenildiği maçta kafa travması yaşayan 'un durumunun iyi olduğu açıklandı. Yapılan tetkiklerde sarı-kırmızılı basketbolcuda bir soruna rastlanmadığı bildirildi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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