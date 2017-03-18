 Nazifoğlu’na kırmızı kart – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Nazifoğlu’na kırmızı kart

    Nazifoğlu’na kırmızı kart

    Tepki çeken açıklamalarının ardından ‘konuşma’ yasağı getirilen futbol şube sorumlusu, Trabzon’a da gitmedi.

    Trabzon'a giden kafilesinde futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu yer almadı. Yönetimden sadece taraftardan sorumlu olan Alper Narman kafilede yer aldı. İlk kez bir deplasmana gitmeyen Nazifoğlu, ultrAslan ve eski başkanlar hakkında yaptığı açıklamaları nedeniyle taraftar, camia ve başkan Dursun Özbek'in tepkisini çekmişti.

    İSTİFA MESAJI MI?
    Konuşması yasaklanan Nazifoğlu'nun Florya'daki son iki idmanı da izlemediği öğrenildi. Özbek'in Nazifoğlu'na üstü kapalı 'istifa et' mesajı verdiği belirtiliyor.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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