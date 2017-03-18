Nazifoğlu’na kırmızı kart
Tepki çeken açıklamalarının ardından ‘konuşma’ yasağı getirilen futbol şube sorumlusu, Trabzon’a da gitmedi.
Trabzon'a giden Galatasaray kafilesinde futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu yer almadı. Yönetimden sadece taraftardan sorumlu olan Alper Narman kafilede yer aldı. İlk kez bir deplasmana gitmeyen Nazifoğlu, ultrAslan ve eski başkanlar hakkında yaptığı açıklamaları nedeniyle taraftar, camia ve başkan Dursun Özbek'in tepkisini çekmişti.
İSTİFA MESAJI MI?
Konuşması yasaklanan Nazifoğlu'nun Florya'daki son iki idmanı da izlemediği öğrenildi. Özbek'in Nazifoğlu'na üstü kapalı 'istifa et' mesajı verdiği belirtiliyor.
İSTİFA MESAJI MI?
Konuşması yasaklanan Nazifoğlu'nun Florya'daki son iki idmanı da izlemediği öğrenildi. Özbek'in Nazifoğlu'na üstü kapalı 'istifa et' mesajı verdiği belirtiliyor.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Nazifoğlu’na kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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